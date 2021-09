Nordmenn advares mot Vipps-svindel: – Kontakt banken med én gang

Denne SMS-meldingen har flere nordmenn mottatt denne uken. I tillegg til denne varianten:

«Hei! Du har nå koblet opp din Vipps på en ny enhet. Dersom dette ikke var deg ber vi deg umiddelbart besøke (...)».

– Dette er en ny type svindel

Nå rykker kommunikasjonssjef i Vipps, Hanne Kjærnes, ut med en advarsel for å hindre at noen lar seg lure. Også politiet har gått ut med en orientering for å unngå at noen lar seg lure av de aggressive metodene.

– Dette er en ny type svindel. Vi så den for noen år siden, men da kunne vi gjøre tiltak for å stoppe det. Men nå har de dessverre funnet nye måter å lure folk på . Vi prøver hele tiden å være foran dem, men de finner hele tiden nye metoder, sier Kjærnes til TV 2.

– Lar seg rive med av følelser

For noen dager advarte Telenor om en ny svindelbølge etter at tusenvis av nordmenn fikk e-post om at de hadde blitt dobbelttrukket av en faktura, og derfor kunne søke om refusjon fra Telenor.

– Svindlerne spiller på at mottakeren ser seg blind på innholdet og lar seg rive med av følelser. Enkelte skrivefeil blir derfor raskt uvesentlige når man føler på stress og tidspress. Det er bare den siste bølgen med svindelforsøk, og vi blir trolig aldri kvitt problemet, innrømmet senior sikkerhetsrådgiver i Telenor, Thorbjørn Busch, overfor ABC Nyheter.

– Kontakt banken med én gang

Ifølge Vipps-ledelsen forsøker svindlerne å late som at skaden allerede har skjedd. De spiller på folks redsel og ber derfor folk om å stanse en utført betaling. Måten de opplyser at det kan stanses på er ved å gi fra seg sensitiv informasjon.

– Om man har klikket på lenken, så må man kontakte banken sin med én gang, slik at kort kan sperres om man har gitt fra seg den type informasjon, oppfordrer kommunikasjonssjef i Vipps, Hanne Kjærnes, via TV-kanalen.

Ny vri på kontokapring



Slettmeg.no har i høst fått flere henvendelser fra personer som har blitt lurt av svindlere og mistet kontrollen på sin Facebook-konto, meldte NTB i slutten av august.

Metoden som brukes, er en ny vri på kontokapring, og NorSIS frykter dette bare er starten på en ny svindelbølge.

– Dette er en kynisk svindel som ofrene opplever som svært belastende. Det er ingen som ønsker at deres private bilder skal spres, uttalte leder for Slettmeg.no, Hans Marius Tessem, i en pressemelding i midten av august.