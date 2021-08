En ny, omfattende svindelmetode har den siste måneden rammet en rekke nordmenn. Det forteller Terje Aleksander Fjeldvær, DNBs leder for bedrageribekjempelse til ABC Nyheter.

– Svindelen starter med at man blir kontaktet i meldingstjenesten WhatsApp, hvor bedragerne ofte utgir seg for å være barna til de som blir utsatt for svindelen. Et trekk som går igjen er at barna nylig har flyttet hjemmefra, og at bedragerne bruker dette. De bruker reelle hendelser fra offerets liv, og det som er interessant er at det er en til en-manipulasjon, sier han.

Fjeldvær forteller at digital svindel blir mer og mer målrettet.

– Det som vi tror, som vi ikke kan bekrefte, er at svindlerne overvåker innlegg på Facebook av offeret, og bruker dette i svindelen. Man skreddersyr informasjonen slik at det skal være lettere å få ofrene til å gå på.

Fjeldvær forteller at svindelbeløpene ligger på rundt 30.000 kroner, og at det er ofte aldersgruppen 50 pluss som er ofrene, sier han.

– Det har vært ganske mange slike saker i det siste, mellom 20 og 30 den siste måneden. Det er ganske mye for en ny modus, legger Fjeldvær til.

Unge norske muldyr involvert i svindelen

En klassisk melding bedragerne kan starte samtalen med er:

«Har fått nytt nummer, legg til dette nummeret».

Deretter ber svindlerne deg om å logge inn i nettbanken og overføre pengene.

Terje Aleksander Fjeldvær er DNBs leder for bedrageribekjempelse. Foto: Stig B. Fiksdal / DNB

– De sender betalingsinformasjon, og så fort pengene er overført, så hører ofrene aldri noe mer, sier Fjeldvær.

Han forteller at det er norske muldyr (mellommenn) med på svindlene.

– Det er norske personer som stiller kontoen sin til disposisjon. Pengene overføres til en norsk konto før de går videre. Disse muldyrene er veldig unge. De er født etter år 2000, og det er straffbart å gi kontoen sin til disposisjon på denne måten. I tillegg er det heller ikke veldig mye penger å tjene på å være muldyr i disse sakene.

– Ring banken umiddelbart

Selv om informasjonen fra avsenderen kan virke troverdig, kan man ikke bare ta det for gitt, advarer Fjeldvær.

– Hvis man skulle ane ugler i mosen, eller blir bekymret, så må man ringe banken umiddelbart for å få stoppet transaksjonen. Jo fortere man ringer, jo større er sannsynligheten for å få stoppet overføringen.

Fjeldvær sier at denne type kriminalitet har utviklet seg raskt.

– Dette er videreutvikling av Phishing, og er en naturlig utvikling i kriminaliteten. Den forbedrer seg ganske mye hele tiden. Man kan for eksempel ikke avsløre en svindler på grunn av dårlig norsk lenger.

Phishing er en type digital kriminalitet hvor svindlerne ønsker å få tak i sensitiv informasjon.