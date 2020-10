– Vurder å droppe reiseforsikingen

– Det er naturlig å vurdere å droppe reiseforsikringen nå fordi store deler av prisen går til å dekke risiko for reiseavbrudd og behandling i utlandet, sier Kvadsheim til NRK.

Dette sparetipset tok han også opp i et større intervju med ABC Nyheter i forrige uke på spørsmål om hvor man kunne spare penger mens pandemien herjer.

– Det er klart man kan spare noe på å kjøpe billigere ting som gjennom gjenbruk, men de store besparelsene gjør man ved å forhandle ned renta på lånet og sikre seg at forsikringene ikke blir for dyre. Det kan være seg å sette ned kilometerstanden på forsikringen, om man opplever at man ikke kjører bil like mye som før. Kanskje man ikke trenger reiseforsikringen heller akkurat nå når man bare er i Norge?

2000 kr i året

Til NRK utdyper Kvadsheim at en reiseforsikring for en familie kan komme på rundt 2000 kroner i året og at det er mye når de fleste ikke har bruk for denne dekningen akkurat nå. Han påpeker at flere selskaper har gode innboforsikringer som dekker for eksempel frastjålne ting på vei til jobb eller hytta.

Myndighetene har innstendig bedt befolkningen om å avstå fra unødvendige utenlandsreiser frem til tidligst 15. januar. Også forsikringsselskapene advarer folk mot utenlandsreiser nå, likevel støtter de ikke Kvadsheims råd.

Forsikringsselskapene uenige

– Generelt anbefaler vi folk å beholde reiseforsikringen. Dersom du finner ut at du ikke har bruk for den, bør du i alle fall sette deg inn i hva reiseforsikringen dekker, sier kommunikasjonssjef Bjarne Aani Russtad i Gjensidige til NRK.

Også hans kollega i Europeiske reiseforsikring mener nordmenn fortsatt vil ha god nytte av reiseforsikringen spesielt på grunn av avbestillingsdekningen.