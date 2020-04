Den store «loppe-massakren»: Skoler, lag og foreninger taper millioner

Like sikkert som 17. mai er det at loppemarked arrangeres i nesten hver avkrok i Norges land. Men coronavirus, smittefrykt og sosial distanse lar seg vanskelig forene med store folkeansamlinger.

De som er på jakt etter et kupp, må vente. Kanskje helt til neste år.

– Det er med tungt hjerte at styret i Liahøis Venner må avlyse vårens loppemarked. Vi kan ikke ha loppemarked når smittesituasjonen er som den er. Vi vil forsøke å finne andre løsninger, kanskje loppis på nett, hvis vi finner en grei teknisk løsning. Det kommer vi tilbake til. Loppemarkedet i august går som planlagt. I alle fall tror vi det nå, skriver ildsjelene på Liahøi i Ås rett utenfor Oslo på Facebook-siden sin.

– Et økonomisk tap i milliard­klassen for frivilligheten

De er bare én av hundrevis av lokale arrangører av små og store loppemarked i Norge. Våren er høysesong for kjøp og salg av lopper. For mange korps, kor, idrettslag og foreninger er loppemarkedet en av hjørnesteinene i den årlige driften. Det er i disse helgene grunnlaget for økonomien til å drive videre ligger. Derfor er årets avlysning svært dramatisk.

«Skulle alt av inntekter fra billettsalg, loppemarked, loddsalg, utleie og dugnad forsvinne de neste par månedene, snakker vi om et økonomisk tap i milliard­klassen for frivilligheten som helhet,», skriver frivillighetsforsker ved Institutt for samfunnsforskning, Daniel Arnesen, i en kronikk i avisen Vårt Land.

«Dugnadsinfrastrukturen rives bort. Det vil være katastrofalt»

Han har forsket på ­sivilsamfunn og frivillig sektor og gjennomført flere undersøkelser av frivillighetens økonomi. Nå er han bekymret for at coronakrisen kan rasere frivilligheten i Norge.



«Selv om hver­dagen snart skulle­ komme tilbake til normalen, er det ikke bare å fortsette der man slapp. Mange organisasjoner har lite ­eller ­ingen penger på bok. De vil ikke ha de samme økonomiske kreftene til å drive som før krisen­ inntraff. En del vil nok måtte henge kroken på døra. Konsekvensen vil være at mye av dugnadsinfrastrukturen rives bort. Det vil være katastrofalt, både for å kunne håndtere krisen her og nå, og når vi skal i gang med å bygge opp samfunnet­ igjen ­etter krisen,» advarer forskeren.

– Det er dramatisk

På Jessheim på Romerike er skolekorpsets tradisjonelle loppemarkedet avlyst. Det svir i korpskassa.

– Vi kommer til å tape 200.000 kroner på et loppemarked vi egentlig skulle hatt etter påske. Dette utgjør en fjerdedel av driftsbudsjettet vårt, sier leder for korpset, Karianne Kjos Ødegaard, til Romerikes Blad.

I Oslo er et tosifret antall loppemarked allerede avlyst. Det betyr at korpsene går glipp av sårt tiltrengte midler. Derfor er det startet innsamlingsaksjoner for flere korps i Oslo-området.

– Det er dramatisk. Vi vurderer om vi må slutte med instruktører etter hvert, vi er veldig i tenkeboksen nå. Loppemarkedet er en lokal institusjon, det er mange som har glede av det. Vi oppfordrer alle i bydelen, spesielt dem på Torshov, til å støtte oss nå. Per dags dato får medlemmene undervisning online en gang i uka. Det viderefører vi til det er tomt i kassa, sier styreleder i Lilleborg Skoles Musikkorps, Sven Thore Kloster, til Sagene Avis.

– Det er helt krise

Han ber om en offentlig redningspakke på 300.000 kroner, som er nettoinntekten fra loppemarkedet. De har også satt i gang en lokal kronerulling for å begrense tapet.

Loppemarkedet på idrettsplassen på Oppstad i Sør-Odal i Innlandet har også lagt inn årene. I år går det rett og slett ikke å invitere til årets høydepunkt. Dermed ryker inntekter i flere hundre tusen kronersklassen.

«Med bakgrunn i de seneste anbefalinger fra Fylkesmannen i Innlandet om tiltak for å redusere smittefaren knyttet til coronaviruset, ser vi oss dessverre nødt til å avlyse vårens loppemarked», skriver idrettslaget på Facebook.

Høvik, Blommenholm og Løkeberg skolekorps i Bærum har allerede bestemt seg for å droppe årets marked.

– Det er helt krise. Vi har begynt å distribuere 6.000 lapper hvor vi oppfordrer folk til å levere inn lopper til oss. Nå må det avlyses og vi mister store inntekter som vi bruker på blant annet undervisning og turer, forteller loppeansvarlig Frode Seim til Budstikka.

– Risikoen for smitte ble for stor

På Sørumsand skulle årets loppemarked finansiere deler av korpsets 70-årsjubileumreise til Italia. Slik gikk det dessverre ikke. Avgjørelsen om å avlyse arrangementet ble tatt i samråd med kommuneoverlegen.

– Beslutningen var tung både for økonomien og dugnadsånden. Dette er den største sosiale fellesarenaen vi har, men risikoen for smitte ble for stor. På et loppemarked er det vanskelig å opprettholde alle tiltakene som kreves for å begrense smitte. Det er mange mennesker innom og mange kontaktflater. I tillegg er det mye kontanter i omløp, som er en gedigen smittekilde, sier Morten Dahl Jensen til Indre Akershus Blad.