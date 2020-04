– Jeg har bedrevet sivil ulydighet overfor befolkningen i Kristiansand. Jeg har for eksempel sagt at barn må få lov til å leke med hverandre. Jeg har ment lenge at man bør sikre en moderat smittespredning i befolkningen, spesielt blant dem som ikke løper noen stor risiko, sier kommuneoverlege Dagfinn Haarr til Dagbladet.

Han er kritisk til rådene fra myndighetene og sier til avisen at de ikke har faglig grunnlag.

– Barn og unge smitter ikke hverandre så mye og de blir ikke veldig syke. Men det innebærer at vi i risikogruppene ikke bør ha så nær kontakt med dem. Det kan ha konsekvenser for hvordan jeg er sammen med barnebarna mine, for eksempel. Men det er ingen smitterisiko ved å være sammen fem og fem i gruppe, hvis man kjenner hverandre og vet man er friske, sier den 67 år gamle kommuneoverlegen.

Pragmatisk og bøyer regler

Kristiansand kommune hadde torsdag 186 bekreftede smittede i kommunen. Syv personer har dødd som følge av viruset, alle var innlagte ved sykehjem i kommunen.

Han er bekymret for at strategien med å «slå ned» viruset ikke vil fungere og at belastningen over tid vil få for store konsekvenser på både helse- og samfunn. Han mener Helsedirektoratet burde hørt på Folkehelseinstituttets anbefalinger, som påpekte at å stenge skolene ville ha liten effekt på smittespredningen.

– Jeg driver en del «sivil ulydighet», bøyer litt på reglene og prøver å være pragmatisk. Jeg ga godkjenning til en forelesning med 20 personer, der de kunne sitte med god avstand fra hverandre – som er helt uproblematisk smittevernmessig, sier han til avisen.

Lokal kritikk

Haarr har også møtt kritikk lokalt for sine uttalelser. Blant annet da han 3. april i en informasjonsvideo fra kommunen kom med denne uttalelsen:

«Barn må få leke sammen, og barn kan ikke holde to meters-grensen. Nå er det faktisk ikke så farlig, fordi det viser seg at barn i liten grad blir syke og i forholdsvis liten grad smitter hverandre. Så jeg synes vi skal være litt rause med barna og la dem få lov til å leke naturlig. Barn må få leke».

Se utdraget fra videoen øverst i artikkelen.

– Det er viktig at Dagfinn Haarr som kommunens ansikt utad er presis i uttalelsene sine og at han har god dekning for dem. Jeg opplever at han ikke har god dekning, sier krisepsykolog Tor Åge Eikerapen til Fædrelandsvennen. Han påpeker at Folkehelseinstituttet selv sier at det er lite dokumentasjon på hvorvidt barn smitter hverandre.

– Hvis kommuneoverlegen har rett, så er det jo fantastisk. Da er det ingen grunn til å holde skoler og barnehager stengt. Med mindre Haarr sitter på dokumentasjon andre ikke har, så mener jeg at han bør være mer forsiktig i uttalelsene sine. I kommunen blir han lyttet på som den øverste autoriteten når det gjelder helse, og noen foreldre tar det han sier bokstavelig, sier Eikerapen til fvn.no.