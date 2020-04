Dagligvarekjeder som Coop og Norgesgruppen har valgt å droppe priskrig under årets påskehandel, meldte Dagens Næringsliv onsdag.

Årsaken er ifølge Coop coronakrisen, og at en priskrig ville ha vært «ekstremt umoralsk» siden det ville ha ført til kunderush og smittefare.

– Jeg forstår ikke helt coronasituasjonen som et argument for ikke å sette ned prisene, sier konkurransedirektør Lars Sørgard i Konkurransetilsynet til DN torsdag.

Sørgard mener en priskrig har betydning for hvilken butikk du handler i, ikke hvor ofte du handler.

– Hvis Coop er opptatt av forbrukeren, ser jeg ingen grunn til at de skal avblåse priskrigen. Jeg ser ikke at en avlyst priskrig har betydning for smittevernet. Folk har allerede tilpasset sine handelsmønstre - de handler mer enn før, hvilket tyder på at de ikke reiser fra butikk til butikk lenger. Hvis du i tillegg skal betale mer, er det problematisk.

Bjørn Takle Friis, kommunikasjonsdirektør i Coop, er uenig med konkurransedirektørens oppfatning av saken.

– Det vi sier er at det ikke er etisk forsvarlig med «løp og kjøp»-reklamer når vi skal redusere smittefaren, sier Takle Friis til DN.

Onsdag fortalte Norgesgruppen til DN at de ikke ville øke prisene under coronakrisen.

