Reisegigant merker coranavirus-effekt: Varsler prisras på reiser

– Hele næringen er påvirket. Dette er en klassisk tilbud- og etterspørselssituasjon, sier kommersiell direktør i Finn Reise, Terje Berge, til flysmart24, som for få dager siden omtalte en plutselig svikt i etterspørselen til Thailand.

Mens coronasmitten sprer seg raskt fra kontinent til kontinent, fra land til land, fra person til person, blir stadig flere næringer rammet.

Børsene verden over er allerede i ubalanse, og usikkerheten blant investorene er stor. WHO har slått global krisealarm, og mange land setter nå i verk aggressive tiltak for å unngå at det utvikler seg til en pandemi.

Skremt av smitte og karantene

Reiselivsnæringen er en av bransjene som nå for alvor merker endringer blant forbrukerne. Reiser avbestilles, cruisebåter settes i karantene, flyselskapene dropper reisemål og hotellgjester nektes å forlate rommene.

Men selv om det foreløpig kun er et marginalt antall reisemål som er berørt, har frykten for lengst gitt seg utslag blant reisende i flere land. Planlagt reiser kanselleres, store arrangement avlyses og appetitten på eksotiske reiser er på retur.

Virke Reiseliv ber regjeringen om viruskriseplan

Reiselivsnæringen i Norge er bekymret for konsekvensene av utbruddet av det nye koronaviruset og ber regjeringen om å lage en kriseplan for næringen.

Slik beskytter du deg mot koronaviruset: * Vask hendene ofte og grundig. Bruk antibac dersom håndvask ikke er mulig. * Hold minst 1 meters avstand til personer med luftveissymptomer. * Sykdommen kan smitte på tre måter: – gjennom luft når en syk person nyser eller hoster (dråpesmitte) – ved direkte kontakt med syke – ved indirekte kontakt når viruset har blitt overført til inventar eller gjenstander * Verdens helseorganisasjon anslår at inkubasjonstiden er 5–6 dager, men den kan variere fra 0–14 dager. * Om man blir forkjølet: Hold god avstand til andre. Bruk papirlommetørkle eller albukroken når du hoster eller nyser. * Munnbind anbefales ikke for friske personer. * Vanlige symptomer på koronasmitte er hoste, feber, sår hals, brystsmerter og pustevansker. * Dersom man mistenker at man er smittet, bør man holde seg hjemme. Ring fastlegen eller nærmeste legevakt på telefon 116117.

– Vi forventer at regjeringen ikke vil sitte passive, men vil finne løsninger sammen med bransjen som gjør at virksomheter vil kunne vil klare seg gjennom ulike scenarioer, om koronaviruset spres ytterligere i Norge, sier leder Astrid Bergmål i Virke Reiseliv.

Mange av aktører i norsk reiseliv har små marginer og er avhengig av gode sommermåneder. Dersom utbruddet av koronaviruset skulle treffe Norge i høysesongen vil det få fatale konsekvenser for reiselivsnæringen, mener Virke Reiseliv.

2.000 avbestillinger for Fjordline



Søndag kom meldingen om at 2.000 turister, flesteparten av dem fra Kina og Sør-Korea, har avbestilt reiser med Fjordline mellom Norge og Hirtshals i Danmark. Kanselleringene gjelder planlagte reiser de neste månedene.

Det eneste positive sett fra et forbrukerståsted er at prisene faller. Vil du tilbringe en uke eller to i varmere strøk, kan du nå få mye for pengene.

Fakta om covid-19 i Europa 13 europeiske land har bekreftet smittetilfeller av virussykdommen covid-19. Oversikten omfatter også friskmeldte pasienter. * Italia: Over 323 smittet, 11 dødsfall * Tyskland: 17 smittet * Frankrike: 17 smittet, 2 dødsfall * Storbritannia: 13 smittet * Spania: 10 smittet * Russland: 2 smittet * Østerrike: 2 smittet * Kroatia: 2 smittet * Sverige: 1 smittet * Finland: 1 smittet * Belgia: 1 smittet * Sveits: 1 smittet * Hellas: 1 smittet Kilde: AP

Nå selges charterreiser fra 2.000 kroner og oppover. Hvis du bare skal fly tur-retur til typiske Syden-destinasjoner, kan du få billetter fra 300 kroner og oppover.

– Den siste uken har det vært helt stopp, og vi har hatt en nedgang på 50 prosent, sier kommersiell direktør i Finn Reise, Terje Berge, til TV 2.

– Det kommer tilbud på alt fremover



I Finn har de allerede merket at salget av reiser så å si har stoppet helt opp etter det massive medietrykket og stadig nye meldinger om spredningen verden over de siste ukene.

Fakta om viruset covid-19: * En ny type koronavirus ble i desember oppdaget i Wuhan i Kina, en by med 11 millioner innbyggere, hovedstad i Hubei-provinsen. * Virussykdommen kan arte seg som en mild forkjølelse eller ha et alvorlig forløp med dødelig utgang. Blant symptomene er feber, tørr hoste og lungebetennelse. * Over 80 prosent får milde symptomer, risikoen er aller størst for eldre og syke. Dødeligheten er trolig under 1 prosent, ifølge norske helsemyndigheter. * WHO betegner situasjonen som en internasjonal folkehelsekrise. * Fram til tirsdag 25. februar hadde 100 nordmenn blitt testet for viruset. Ingen har fått påvist smitte. * 26. februar bekreftes det første tilfellet av viruset i Norge hos en person i Nord-Norge som har vært i Kina. Personen er frisk og holdes isolert. Folkehelseinstituttet vurderer det som svært lite sannsynlig at vedkommende utgjør en smitterisiko. * Samme dag ba Folkehelseinstituttet norske helsemyndigheter forberede seg på en alvorlig epidemi. Kilde: Folkehelseinstituttet, diverse nyhetsbyråer.

– Det kommer tilbud på alt; fly, hotell og leiebil fremover, forventer kommersiell direktør i Finn Reise, Terje Berge.

Reiseoperatøren Ving vil ikke uten videre tilskrive prisreduksjonen utbredelsen av coronaviruset, men at det også handler om naturlige sesongvariasjoner.

– Dette gjør vi for å fylle opp flyene, sier informasjonssjef Siri Røhr-Staff i Ving, til Flysmart24.

