Black Friday: Hjelpeorganisasjoner merket økt giverglede under handlefesten

Mens det har regnet penger på handelsstanden i forbindelse med Black Friday, har det også dryppet på hjelpeorganisasjonene. UNICEF Norge har samlet inn over fire millioner til barn i Jemen.

Black Friday, Black Week, Cyber Monday og Blåmandag er alle begreper som har svirret rundt oss i diverse reklamekampanjer og på redaksjonell plass i mediene den siste tiden.

Med mer eller mindre spisse albuer, har vi nordmenn kastet oss over mer eller mindre gode tilbud i butikker og på net t. Selv om noen er lite begeistret for den importerte kjøpefesten og mener det er et uheldig kjøpepress og en utvikling som ikke kan fortsette, virker det som den har kommet for å bli.

I år har flere frivillige organisasjoner gjennom ulike kampanjer, blant annet på Facebook, frontet alternative måter å bruke penger på i forbindelse med Black Friday. ABC Nyheters uformelle undersøkelse mandag blant en håndfull organisasjoner, viser at det har regnet på klokkeren under årets «Black Week».

«0 % rabatt»

UNICEF Norge har arrangert Black Friday, med «0% rabatt», for barna som er rammet av den pågående sultkatastrofen i Jemen, der flere hundre tusen barn er akutt underernærte og trenger livreddende hjelp.

Dette budskapet i UNICEFs kampanje på Facebook har truffet mange. Skjermdump: UNICEF Norge på Facebook

Frem til klokken 10.00 mandag morgen hadde det blitt samlet inn totalt 4.301.394 kroner, hovedsakelig på Facebook, men også andre kanaler som organisasjonens nettsider, SMS og Vipps.

Resultatet er over all forventning, ifølge Camilla Viken, generalsekretær i UNICEF Norge.

– Vi tror at vi har truffet en nerve i det norske folk. Kombinasjonen av at mange reagerer på overforbruk under Black Friday, samtidig som vi ser hvor mye barn lider i Jemen. Flere av våre givere har kommentert at det den beste måten å bruke penger på med Black Friday, sier Viken til ABC Nyheter.

– Det er aller første gang at UNICEF gjennomfører en slik kampanje knyttet til Black Friday. Våre kolleger fra UNICEF i Sverige, Finland og Danmark har også hatt Black Friday-kampanjer som også har skapt stort engasjement og samlet inn mye penger til Jemen, fortsetter hun.

– En promille til barna i Jemen

Siden Black Friday ble innført for åtte år siden, har nordmenn brukt store summer på blant annet klær, utstyr og elektronikk denne fredagen i november.

Fjorårets Black Friday ga rekordhøy omsetning , med 1,6 milliarder kroner lagt igjen i kjøpesentre på den ene fredagen. Ferske tall viser det i år ble utført nesten 9 millioner kortkjøp i løpet av handledagen, en økning på 3,3 prosent fra i fjor.

Det var på forhånd forventet at nordmenn i år ville handle for fire milliarder kroner i løpet av den mange dager lange kjøpefesten, ifølge Camilla Viken i UNICEF.

– Vi i UNICEF Norge er utrolig rørt og takknemlig over at nordmenn så langt har gitt sin støtte til de sultrammede barna i Jemen med en promille av dette beløpet, sier hun.

– Folk er rause og har hjertevarme

Også i Flyktninghjelpen har de for første gang gjennomført en Black Friday-kampanje, som startet tirsdag forrige uke.

Det har resultert i 160.000 kroner til organisasjonens arbeid for folk på flukt.

– Vi synes det er en god og riktig utvikling når folk velger å gi til frivillige organisasjoner i anledning Black Friday. Det viser at folk er rause, at de har hjertevarme og deler av sitt overskudd. Det setter vi høyt, sier Camilla Delbekk, som er innsamlingssjef i organisasjonen, til ABC Nyheter.

Onsdag i forrige uke la SOS-barnebyer la ut en Black Friday-innsamlingsaksjon på Facebook. Mandag morgen hadde de samlet inn 125.131 kroner.

Kommunikasjonssjef i organisasjonen, Synne Rønning, forteller at tiden før jul tradisjonelt er en periode der de har mye støtte blant folk.

– Vi opplever at det å ta vare på hverandre og sørge for at barn har trygghet og omsorg er noe folk er ekstra oppmerksomme på nå når det nærmer seg jul. For oss betyr denne støtten at vi kan gi flere barn et trygt hjem, og det er vi uendelig takknemlige for, sier Rønning.

Økt giverglede uten kampanje

I Kirkens Nødhjelp har de tidligere hatt spesielle kampanjer på Black Friday, der man har kunnet kjøpe for eksempel en symbolsk geit i nettbutikken, men organisasjonen valgte i år ikke å ha det.

Likevel opplevde de økt giverglede på denne kjøpefesten av en dag.

– Vi ser at vi hadde langt høyere omsetning enn vanlig denne dagen, sier Nils Harald Strøm, leder for innsamling i Kirkens Nødhjelp, til ABC Nyheter.

Det eneste de hadde spesielt knyttet til denne dagen var en enkel post på Facebook med mulighet til å donere. Der har det kommet inn litt over 50.000 kroner.

– Vi i Kirkens Nødhjelp synes det er gledelig at folk viser giverglede på en dag som ellers er forbundet med varehandel, sier Strøm.

– Det er mulig å ha to tanker i hodet samtidig

Redd Barna opplyser at de ikke hatt en egen innsamling for Black Friday i år, men heller deltar i bransjeorganisasjonen Norges Innsamlingsråds initiativ «Giving Tuesday», som arrangeres tirsdag etter Black Friday og Cyber Monday.

Giving Tuesday er en internasjonal dag for å gi som har blitt til en global dugnad, der Norge er med for andre gang. Målet for dagen er at alle, enten det er enkeltpersoner eller bedrifter, skal tenke gjennom hva de kan gi og dele dette med andre gjennom sosiale medier, forklarer Charlotte Arnø Storebakken i Norges Innsamlingsråd.

– En dag i året setter mennesker i over hundre land rundt i verden fokus på å gi, som en ganske naturlig følge av Black Friday og Cyber Monday. For det er mulig å ha to tanker i hodet samtidig, sier hun til ABC Nyheter.

