For fem år siden lanserte Rottefella og Madshus den nye Move-bindingen. Ikke lenge etterpå gikk startskuddet for en intens krangel om rettigheter og flere titalls millioner kroner.

Stridens kjerne gjelder rettighetene til den populære bindingen. Rottefella og Madshus mener de har sikret seg rettighetene til bindings-systemet.

Har tapt 98 millioner

Da Salomon og Atomic lanserte sin egen variant av skibindingen Move i 2021, under navnet Prolink Shift-In, ble det bråk.

Saken havnet i retten, og i 2022 ble Salomon og Atomic, og deres eier Amer Sports, dømt til å betale 26 millioner til Rottefella for brudd på patentrettighetene, ifølge Teknisk Ukeblad.

Rottefella anslår at de har tapt 98 millioner kroner på konkurrentens binding, noe motparten bestrider.

I mars møttes partene til nye forhandlinger i Borgarting lagmannsrett. Dommen er ennå ikke kunngjort.

– Det irriterer meg litt

Det var skilegenden Thomas Alsgaard (51) som fikk ideen til skibindingen. Han tok kontakt med Madshus for å utvikle en patent, og sammen ble de enige om å utvikle en forretningsidé.

I et intervju med Aftenposten forteller Alsgaard at han ikke har tjent noe på Move-bindingen, mens skiprodusenten Rottefella har tjent mange millioner.

– Det irriterer meg litt. Men det er jo sånn det er. Masse juridiske rettigheter som jeg ikke har greie på. Men prototypen ble bygget i min garasje og ideen kom fra mitt hode, sier 51-åringen med fem OL-gull, seks VM-gull og sju NM-titler i bagasjen.

«For pokker det er jo min idé, men jeg har ingen rettigheter»

I dag har han ingen rettigheter til oppfinnelsen, mens Rottefella har lisensen. Alsgaard takket nei til å vitne i rettssaken mot Salomon hvor Rottefella forsvarte sine rettigheter.

– For meg ble det litt sånn: «For pokker det er jo min idé, men jeg har ingen rettigheter.» Og så ønsker de at jeg skal vitne og forsvare Rottefellas rettigheter? Jeg sa at dette må vi snakke om. Da ble jeg bare kalt grådig av advokatene, og da gadd jeg rett og slett ikke mer, forteller Alsgaard til Aftenposten.

Rottefella bekrefter overfor avisen at lisensen gjelder en oppfinnelse fra Madshus hvor Thomas Alsgaard er oppført som en av oppfinnerne, og var den som først kom på løsningen. Rottefella har ikke hatt noen dialog med Alsgaard vedrørende lisensavtalen, men bedriften betaler en royalty til Madshus.

Strenge vilkår for patenter



Patent er enerett til å utnytte en oppfinnelse. Bestemmelsene om patenter er gitt i lov om patenter av 15. desember 1967 (patentloven). Et patent gjelder i 20 år fra søknadstidspunktet.

Hovedvilkårene for å få patent er, ifølge Store norske leksikon, at det må være gjort en oppfinnelse, oppfinnelsen må kunne utnyttes industrielt, oppfinnelsen må ikke være særskilt unntatt fra patentering, oppfinnelsen må være ny og skille seg fra alt som noen gang har vært kjent noe sted i verden.

I tillegg må oppfinnelsen være beskrevet så tydelig og fullstendig i søknaden at en fagperson vil være i stand til å fremstille og anvende den.

– Må skje uten at våre oppfinnelser blir kopiert

Administrerende direktør i Rottefella, Torstein Myklebust, har tidligere uttalt til NRK at det ikke handler om at det kun er Rottefella og Madshus som skal lage flyttbare skibindinger.

– Det handler om hvor likt produktet faktisk er. Skal man lage flyttbare bindinger må det skje uten at våre oppfinnelser blir kopiert, ifølge Myklebostad .

Dommen fra Borgarting lagmannsrett er ventet å komme i begynnelsen av mai.