Norwegian-sjef Jacob Schram går på dagen

– Jeg er glad for å kunne meddele at Geir Karlsen har akseptert styrets forespørsel om å tre inn i rollen som konsernsjef i Norwegian. Karlsen har ledet en vellykket finansiell rekonstruksjon av Norwegian, og han har den kompetansen, fokuset, tilliten og engasjementet som gjør ham til den beste konsernsjefen for Norwegian, sier Svein Harald Øygard, styreleder i Norwegian i en pressemelding.

Schram har ni måneders oppsigelsestid, og vil støtte styret på heltid i denne oppsigelsestiden ut mars neste år.

Karlsen er i dag finansdirektør i selskapet.

– Jeg er takknemlig for tilliten som styret har vist meg, og jeg ser frem til å fortsette i Norwegian i den nye rollen som konsernsjef. Det viktigste for oss i tiden fremover blir å øke lønnsomheten i lavpris-segmentet, og å tiltrekke oss nye og eksisterende kunder i alle de viktigste markedene våre. Norwegian er godt posisjonert i markedet etter den finansielle rekonstruksjonen av selskapet, og vi har en sterk merkevare, populære produkter og tjenester – og ikke minst et lag bestående av erfarne kolleger, klare for å kjempe om hver eneste kunde, sier Geir Karlsen, i pressemeldingen.

