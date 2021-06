Schram om å få sparken fra Norwegian: – Kom svært overraskende på meg

Tidligere konsernsjef i Norwegian, Jacob Schram, sier at Norwegian-styrets avgjørelse om å bytte han ut kom svært overraskende.

– Styrets beslutning om å gi meg sparken kom svært overraskende på meg, skriver han i en SMS til NTB.

Han opplyser at han har vært villig til å forhandle med styret om å revidere etterlønnsavtalen han har med selskapet. Schrams ansettelsesavtale fastslår en oppsigelsestid på ni måndere og 15 måneders etterlønn.

– Jeg har kommet med konkrete tilbud som ville ha redusert denne i betydelig grad. Disse forhandlingene førte dessverre ikke fram, sier Schram.

Den tidligere Norwegian-sjefen opplyser at han har vært glad for samarbeidet med styret, fagforeninger, crew, øvrige medarbeidere og egen konsernledelse.

– Det er en fantastisk gjeng som det har vært et privilegium å få lede i denne ekstremt turbulente perioden, og jeg gleder meg over å se at selskapets fly nå er på full fart opp i luften igjen. Jeg ønsker Geir Karlsen og alle andre Red Nose Warriors lykke til videre, sier han.

Videre opplyser Schram at han er avskåret fra å gi ytterligere kommentarer på nåværende tidspunkt.

– Ikke unaturlig

Det er ikke unaturlig at Norwegians nye eiere heller ville ha finansdirektør Geir Karlsen som toppsjef i flyselskapet, mener flyanalytiker Hans Jørgen Elnæs.

Analytikeren sier at selv han ble litt overrasket da meldingen om sjefsbytte kom fra Norwegian mandag morgen. Han mener det likevel ikke er unaturlig at det skjer endringer i ledelsen i flyselskapet nå, og legger til at han ikke ser for seg at dette vil ha noen betydning for dem som reiser med Norwegian.

– Nå er det nye eiere i Norwegian, med nytt styre og med skipsreder John Fredriksen som en av de største eierne. Geir Karlsen har allerede jobbet i Fredriksen-systemet, og han har vært en av hovedarkitektene bak redningsplanen bak Norwegian, sier Elnæs til NTB.

Etter redningsaksjonen er John Fredriksen, gjennom sitt selskap Geveran Trading, største eier i Norwegian med 19,9 prosent av selskapet. Nest største eier er Sundt AS med 17,5 prosent av selskapet.

Ny styreleder

Kort etter at de nye eierne var på plass, ble også Svein Harald Øygard utnevnt som ny styreleder. Øygard ble i mai også valgt som styreleder for det Fredriksen-kontrollerte selskapet Seadrill, som på samme måte som Norwegian også har vært gjennom en restrukturering for å unngå konkurs.

Mens avgått konsernsjef Jacob Schram kommer fra servicebransjen og tidligere var toppsjef i Circle K, har Geir Karlsen lang bakgrunn fra finans og shipping.

– De nye investorene har gått inn med flere milliarder i ny kapital, og jeg tror de vil ha en leder som har en mer finansiell orientering, sier Elnæs.

Ansikt utad

Geir Karlsen har blitt kjent i hele den internasjonale luftfartsbransjen etter den vellykkede restruktureringen av Norwegian i vinter, hvor selskapet med nød og neppe unngikk en konkurs.

Etter nedleggelser av flyruter og datterselskaper over hele verden, spesielt i Irland hvor Norwegian hadde omfattende virksomhet, salg av fly og annullering av leiekontrakter, og en avansert finansieringsplan for å fortsette virksomheten, er Norwegian i dag et langt mindre selskap enn for ett år siden.

– Det Geir Karlsen har fått til er helt unikt innen luftfarten noensinne og er noe som kommer til å gå inn i lærebøkene. Og han var selskapets ansikt utad gjennom denne prosessen, sier Elnæs.