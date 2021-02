Sats fikk kraftig medlemsfall etter coronapandemien

Da Sats fikk åpne dørene etter nedstengingen i fjor, ble det innført strenge smittevernregler på alle av kjedens sentre.

Etter forrige kvartalsrapport, skrev Sats at ting var på vei tilbake til normalen, men kun én dag senere ble selskapet rammet av smittebølge nummer to, og sentrene måtte igjen lukke dørene.

Da forsvant flere av medlemmene ut døra, ifølge E24.

Stor nedgang

Ifølge avisen har over 59.000 medlemmer valgt å si opp abonnementet. Dette tilsvarer en nedgang på 9 prosent.

Snittomsetningen per medlem faller enda mer, ned fra 502 kroner per medlem per måned i siste kvartal 2019, til 437 kroner i år - en nedgang på 13 prosent.

Snittet av analytikere fra syv meglerhus Bloomberg har snakket med, trodde Sats ville omsette for 850 millioner i kvartalet.

Driftsresultatet var ventet å lande på 255 millioner kroner, og det justerte resultatet etter skatt på −56 millioner kroner.

Tapte 95 millioner

I 2019 hadde treningskjeden en topplinje på 1.036 milliarder i fjerde kvartal. Denne falt til 846 millioner i 2020, skriver E24.

Ifølge avisen endte driftsresultatet på −32 millioner, ned fra 155 millioner i fjerde kvartal 2019, og selskapet tapte til slutt 95 millioner etter skatt etter tre tøffe måneder på tampen av 2020.

– De fleste klubbene i Norge og alle klubbene i Danmark var tvunget til å stenge i fjerde kvartal, noe som påvirket resultatene i fjerde kvartal dramatisk, skriver Sats-sjef Sondre Gravir i kvartalsrapporten.