Coop i chips-krig: Fjerner konkurrent fra hyllene

Det er uenighet om pris som har fått den mektige butikkjeden til å stenge dørene for en av sine argeste konkurrenter, chipsprodusenten Kims.

– Da vi ikke kunne bli enige om betingelsene for samhandelen, er samarbeidet innstilt, bekrefter informasjonsdirektør i Coop, Jens Juul Nielsen, til danske medier.

Dermed er utvalget av potegull blitt kraftig redusert, også i lokale utsalg i butikker som Fakta, Kvickly og SuperBrugsen i Danmark.

Fjerner rabatter



Forhandlingene skal ha kjørt seg fast allerede ved nyttår, og til slutt bestemte Coop seg for å kaste de fleste av Kims produkter ut av sine butikkhyller.

Riktignok er enkelte chipsposer fortsatt til salgs i Coops utsalgssteder, men ifølge Kims egen forhandlerliste, er det nå kun noen få standardprodukter som er igjen i hyllene. De tidligere rabattene er også helt fjernet.

Beklager overfor forbrukerne

Orklas kommunikasjondirektør Nilüfer Sahin stadfester at de har en pågående konflikt med Coop.

– Jeg kan bekrefte Coops uttalelse om at vi ikke har oppnådd enighet i betingelsene for samhandelen. Det betyr at forbrukerne desverre ikke kan få alle varianter av våres produkter i Coop-butikkene, som vi fortsetter dialogen med, skriver Sahin i en mail.