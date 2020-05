Forrige uke foreslo franske myndigheter en krisepakke på syv milliarder euro (78 milliarder kroner) i form av lånegarantier og lån, for å hjelpe flyselskapet Air France gjennom coronakrisen. Mandag godkjente EU krisepakken etter å ha vurdert den opp mot egne regler for statsstøtte.

Den statlige hjelpen gis imidlertid ikke helt uten videre. Franske myndigheter stiller en rekke klimakrav til Air France for at selskapet skal få krisehjelp, skriver nyhetsbyrået Reuters.

Aktuelt: Grønn omstart: Slik blir regjeringens tiltakspakke for klimaet

Selskapet må lage en plan for å oppnå lønnsomhet og samtidig sette et mål om å bli det mest klimavennlige flyselskapet i verden.

Flyselskapet må halvere sine karbonutslipp per person og per kilometer innen 2030, sammenlignet med 2005-nivåer.

For innenriks-flyvninger er det strengere kriterier. Der må utslippene fra flyselskapet halveres innen 2024, sammenlignet med 2005-nivå.

For å oppnå innenriks-målet legger Frankrikes finansminister til grunn at antall innenlands-flyvninger må bli «drastisk redusert».

2 prosent av drivstoffet Air France bruker på sine fly må komme fra alternative, bærekraftige kilder innen 2025.

Investeringer må gå til å oppgradere flyflåten til nyere, mer energi-effektive fly. Dette vil også hjelpe den europeiske flyprodusenten Airbus til å komme tilbake etter coronakrisen, ifølge franske myndigheter.

Les også: SV: – Vi bør bruke en stor andel av krisepengene til grønn omstilling

Frankrikes finansminister Brune Le Maire forteller om kravene i et intervju med radiokanalen France Inter, inkludert kravet om langt færre flyavganger innad i Frankrike.

– Det er åpenbart at dagens antall innenlands-flyvninger ikke lenger kan forsvares. Når du kan reise med tog på mindre enn to og en halv time, går det ikke an å rettferdiggjøre å fly, sier Le Maire til kanalen ifølge BBC.

Han mener coronakrisen gir en mulighet til å endre modellen for økonomisk utvikling, slik at den tar bedre vare på natur og klima.