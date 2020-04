Ansatte i dagligvarebransjen i USA frykter å gå på jobb, og flere har levert inn sin oppsigelse, etter at minst 41 butikkansatte er døde av coronaviruset, ifølge Washington Post. Flere tusen skal være smittet.

– Vi er bekymret for at butikkansatte skal bli syke, men tror ikke det vil skje i så stor grad som i USA. Det er to vidt forskjellige arbeidsliv man sammenligner. Vi har en sterk fagbevegelse og gode velferdsordninger, i motsetning til USA, sier forbundsleder Christopher Beckham til ABC Nyheter.

Han mener ting hadde blitt gjort annerledes i USA dersom de hadde et godt partsamarbeid, slik vi ser i den norske arbeidslivsmodellen.

– Samtidig mister de fleste inntekten sin når de blir syke i USA, og da går de på jobb selv når de er syke. Det er en annen stor forskjell.

– Butikkansatte blir ivaretatt

Handel og Kontor organiserer ansatte i norske dagligvarebransje. Fagforbundet mener det er gjort mange gode smitteverntiltak i butikkene i Norge, hvor de tillitsvalgte og verneombudet blir lyttet til av sine ledere.

– Vi opplever at bedriftene har tilrettelagt for den nye situasjonen og at norske butikkansatte blir ivaretatt, sier Beckham.

Camilla Hermansen er hovedtillitsvalgt for Handel og Kontor for alle fagorganiserte butikkmedarbeidere i Kiwi. I tillegg jobber hun på Kiwi i Søreide i Bergen.

Hun bekrefter at samarbeidet mellom de tillitsvalgte og ledelsen i de ulike Kiwi-butikken har vært godt, i en periode hvor arbeidshverdagen for butikkmedarbeidere er snudd på hodet.

– Alle butikker er litt ulike, og det kan være lokale utfordringer jeg ikke vet om. Fokuset er at det må være god dialog og et godt samarbeid mellom tillitsvalgte lokalt og lokal ledelse i butikk. Alle henvendelser jeg får som hovedtillitsvalgt om covid-19 sender jeg til beredskapsgruppen i Kiwi eller Norgesgruppen, slik at alle ansatte får svar på det de lurer på, sier Hermansen til ABC Nyheter.

– Ansatte er selvfølgelig redde for å bli smittet

Det har blant annet vært flere spørsmål tiltak for påskehandelen, bruk av hansker og engangshansker og andre smittevernbekymringer.

– Ansatte er selvfølgelig redde for å bli smittet selv, men kanskje aller mest for å smitte andre uforvarende. Man kan ha sykdommen uten å ha symptomer, og det skaper en usikkerhet. Men jeg opplever også at med de tiltakene som nå er satt inn, er det mer lettelse blant ansatte, sier Hermansen.

Det er økt fokus på renhold i butikkene, det er satt opp pleksiglass ved kassene for å skille de ansatte fra kundene, det henger plakater overalt med oppfordring til å vaske hendene eller bruke antibac før og etter man går inn i butikkene, holde avstand og ikke ta på varer man ikke skal kjøpe.

Brunstadbuer får kun ha åtte kunder inne samtidig, og flere steder er det ansatt vektere for å passe på at dette blir overholdt og at alle holder avstand til hverandre.

– Vi har kjempestrenge regler for å beskytte oss ansatte, og det er jeg veldig glad for. Selv om du alltid vil ha viruset i bakhodet ditt, så er det ikke det som styrer arbeidshverdagen. Det er en utrolig lei situasjon, men jeg opplever at vi er veldig flinke på det medmenneskelige, å ta vare på hverandre og å hjelpe hverandre i større grad enn tidligere.

Hermansen mener tiltakene som er iverksatt nå, skaper trygghet for norske butikkansatte, og hun opplever at de blir tatt på alvor med bekymringene de har.

– Jeg håper ikke det blir amerikanske tilstander i Norge, og jeg tror ikke det i det hele tatt. Så lenge vi alle sammen er flinke til å følge Folkehelseinstituttets råd, holde avstand og vaske hendene nøye og godt. Det jobbes 24/7 syv dager i uken med sikkerhet og trygghet fra alle kanter, og vi har gjort det vi kan for å holde oss trygge.

Gleder seg over ny respekt og anerkjennelse

Kiwis hovedtillitsvalgte forteller om en hverdag som er snudd på hodet.

– Arbeidsdagen i seg selv er litt annerledes fordi vi må ta hensyn til alle smitteverntitak. Det har tatt tid å sette seg inn i alt. Det er en stor omveltning for oss og kundene våre. Vi har også trengt flere ansatte for at hjulene skal gå rundt i butikken, og bedriften har heldigvis tatt inn mange som er permittert fra jobbene sine og ansatte dem hos oss. I tillegg har mange ansatte jobber ekstra ved siden av dette.

Flere ansatte opplever også at endringer i samfunnet får konsekvenser for dem. Eksempelvis er det utfordrende å komme seg på jobb for dem som ikke har bil, da bussene har gått over til sommerruter flere steder.

– Vi må være obs på hva slags forandringer som skjer i samfunnet rundt oss, og konsekvensene det får for oss, sier Hermansen.

Hun savner å kunne gi kollegene sine en god klem, men opplever at ansatte finner andre måter å holde humøret oppe og støtte hverandre på i en ekstra krevende arbeidshverdag.

– Vi har ansatte som av og til baker til sine kolleger for å si takk for innsatsen. Folk er flinke til å ringe hverandre for å høre hvordan det går. Vi har også kunder som kommer med rosende ord. De ser at vi prøver så godt vi kan å gjøre jobben vår på en god måte. Det hjelper.

Hvis Kiwi-arbeideren skal trekke fram noe særlig positivt for dagligvarebransjen under coronakrisen, er at at butikkansatte har fått økt respekt og anerkjennelse fra resten av samfunnet.

– Tidligere har det blitt brukt som noe negativt at dersom du ikke gjør det bra på skolen, så havner du i kasse på Kiwi eller Coop. Dessverre har vi opplevd at mange har sett ned på oss fordi vi jobber i butikk. Vi synes det er veldig positivt at jobben vår nå er anerkjent som samfunnskritisk, og at vi får en helt ny respekt fra folk. Jeg håper den respekten vedvarer etter at dette er over. De fleste som jobber i butikk gjør det fordi de har lyst, og synes det er gøy og utfordrende.