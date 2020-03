Bedrifter som tilbyr moderne varmepumper, nye ventilasjonsanlegg, solcellepanel, etterisolering og energieffektivisering av boliger var allerede presset på grunn av lave strømpriser. Nå frykter bransjen at coronakrisen skal bety kroken på døra for flere grønne selskaper og arbeidsplasser.

I et brev til klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn, signert åtte bransjeaktører og tre miljøorganisasjoner, påpekes det at mange husholdninger får redusert inntekt og en mer usikker økonomi på grunn av coronaviruset. Videre gjør en svak kronekurs at mange av produktene får en prisøkning.

Statseide Enova bevilger årlig 250 millioner kroner til privatpersoner som ønsker å investere i grønne energiløsninger i hjemmene sine, gjennom Enovatilskuddet. I fjor høst vedtok organisasjonen å avvikle økonomisk støtte til luft-vann-varmepumpe og avtrekksvarmepumpe, og redusere støttesatsene til ventilasjon, el-produksjon, solceller og solfangere. Begrunnelsen er at Enova mener markedene har opplevd en sterk vekst de siste årene og teknologiene er nå mer modne til å stå på egne bein.

– Ikke modent marked

Rolf Iver Mytting Hagemoen er daglig leder i Norsk varmepumpeforening. Foto: Norsk varmepumpeforening

Rolf Iver Mytting Hagemoen er daglig leder i Norsk varmepumpeforening. Han påpeker at varselet om forbud mot fossil fyringsolje skapte vekst i etterspørsel av varmepumper.

– Det førte til stor pågang i 2018 og 2019. Enova oppfattet da at markedet var modent. Vi påpekte at det var en tidsbegrenset effekt, og ser ingen tendenser til et mer modent marked. Fra sommeren 2019, da de reduserte støtten, har markedet for varmepumper falt, sier Hagemoen til ABC Nyheter.

Nå ber bransjen Enova snu, og isteden doble støttesatsene til solenergi, varmepumper og ventilasjon på grunn av coronakrisen.

Enova har rundt 180 millioner kroner igjen i sine rammer som de kan bevilge til private boligeiere i 2020. I brevet oppfordrer bransjen Enova til å bruke disse pengene på doble støttesatser.

– Mange leter etter friske midler. Enova har et virkemiddelapparat som de kan bruke, selv uten å få bevilget ekstra midler over statsbudsjett. Det er mye som skjer samtidig som gjør markedet for alle oss som jobber med energiløsninger mer usikkert. Hvis Enova dobler støtten ut året, vil det være et veldig positivt signal, sier Hagemoen.

Utsetter endringer – men gir ingen løfter

Gunnel Fottland er markedssjef for bygg og bolig i Enova. Hun gir ingen garantier for doble støttesatser, eller for at Enova vil reversere vedtakene sine om reduserte og avviklede støttesatser.

– Vi følger markedet tett og er i dialog med bransjeaktører. Vi vil ikke at vår støtte skal føre til kollaps i markedet, like lite som vi vil at det skal bidra til å opprettholde kostnadsnivået på et høyt nivå. Vi vil at det skal være sunn konkurranse i markedet. Statlige subsidier kan ikke vare evig, sier hun til ABC Nyheter.

– Statlige subsidier kan ikke vare evig, men er det riktig å redusere dem akkurat nå, når vi står i en krise?

– Vi har valgt å utsette de vedtatte endringene fra 1. april til 1. juli da vi har fått tilbakemeldinger om at markedet sliter i den spesielle situasjonen vi er i. Håndverkere får ikke tilgang til husene og får ikke gjort ferdig jobben sin, og leverandører er forsinket. Da er det rimelig å gi en frist det er mulig å overholde, og vi håper 1. juli er nok.

– Er det aktuelt å utsette disse endringene enda lenger, hvis krisen vedvarer?

– Det må vi se på når fristen nærmer seg.

Fottland sier videre at Enova planlegger å bruke de 180 millioner kronene de har igjen i bevilgninger i løpet av året.

– Det er et oppdrag vi er satt til å løse. Så må det være opp til Klima- og miljødepartementet å vurdere om vi skal gjøre noe i tillegg, imøte med coronakrisen, sier hun.

Ber om grønn krisepakke

Eventuelle krisepakker til bransjen er det politikerne som må levere. ABC Nyheter har spurt klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn om det er aktuelt for departementet å øke støttesatsene til bedrifter som driver med energieffektivisering av boliger. Han har foreløpig ikke besvart henvendelsen.

SV er blant partiene som har tatt til orde for grønne krisepakker, og har nevnt økt støtte til energieffektivisering av boliger som et viktig punkt.

Les mer: SV: – Vi bør bruke en stor andel av krisepengene til grønn omstilling

Også Miljøstiftelsen Zero, som har signert brevet til Rotevatn, lister opp energieffektivisering som et av åtte punkter i en grønn krisepakke de foreslår. Daglig leder Marius Holm, påpeker at bygg- og boligbransjen er en konjunkturutsatt bransje.

– Økonomisk nedgang vil ramme byggenæringen. Derfor gjelder det å stimulere aktiviteter i de bygningene vi allerede har. Energieffektivisering av bygg er viktig. Når bygninger bruker mindre strøm, frigjør det plass på strømnettet vårt til å elektrifisere industri og transport. Det igjen kan bidra til å redusere utslippene våre betydelig. Uten energieffektivisering av bygg, blir dyrere å elektrifisere, og det krever flere naturinngrep da vi må bygge ut mer fornybar energi enn vi ellers hadde trengt, sier Holm til ABC Nyheter.

Les også: Kongen vurderer solceller på slottet