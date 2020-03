Landbruket og momsutsettelse: – Hårreisende fra Finansdepartementet!

– Det høres helt nedsnødd ut. Det er dette vi sliter med. Det virker ikke som byråkratiet har noen virkelighetsforståelse av vår næring.

Det sier leder av Norsk Gartnerforbund, Eystein Ruud, når ABC Nyheter forelegger ham hva Finansdepartementets politiske ledelse sier om momsutsettelse for næringa hans.

Gartnerforbundet er blant dem innen landbruket som er urolig for at de, i motsetning til annet næringsliv, så langt ikke har fått utsatt innbetalingen av moms.

For gartnerier og landbruket for øvrig blir momsen betalt inn én gang i året, mens resten av næringslivet gjør det annen hver måned. Derfor er det store summer som hoper seg opp for innbetaling fra landbrukets side. Fristen for innbetaling av moms fra 2019 er 10. april.

Antar primærnæringer ikke berøres av krisen



ABC Nyheter ba mandag om en avklaring fra Finansdepartementet om landbruket vil få utsatt innbetaling av momsen, eller ikke.

Vi fikk følgende svar i en epost fra statssekretær Magnus Thue (H), som bekrefter at landbruksnæringa ikke er med i krisetiltakene:

«Vi antar du her sikter til årlig skattemelding for primærnæringene. Den er ikke omfattet av forslaget som er omtalt i Prop. 58 LS som gikk til Stortinget fredag 20. mars.

Dette dreier seg om næringsdrivende som forhandler med staten om inntektsnivå og overføringer årlig og de antas ikke i særlig grad å være berørt av krisen. Neste terminforfall for disse er dessuten først 10. april 2021. Det alene innebærer en svært stor kreditt i tiden fremover.»

– Da går vi overende

– Statssekretærens uttalelse om at vi ikke er berørt av krisen, er en helt hårreisende påstand, framholder Eystein Ruud, som selv er med og driver blomstergartneriet Schrader på Nesodden.

Der sliter de med likviditeten idet omsetningen svikter som følge av coronavirus-tiltakene. I stedet for å bli kjørt ut til grossistene, må mange av påskeblomstene der dumpes på komposten.

– Momsen for 2019 betaler vi jo 10. april 2020. Det er en stor sum, fordi det er moms for et helt år, som skal betales idet bunnen har falt helt ut av markedet, gjør Ruud klart.

– Ifølge statssekretæren har ikke momsinnbetalingen deres forfall før om over ett år?

– Vi skal jo betale momsen for 2019 nå, 10. april i år. Vi forhandler i disse dager med banken om kreditt for å betale momsen 10. april. Hvis vi ikke får kreditt for å dekke momsen, går vi over ende. Det er en dramatisk situasjon for oss, sier Ruud og legger til:

– Jeg blir satt ut av opplysningen du kommer med.

