Solberg: Minst 100 milliarder i krisepakke til norske bedrifter

– Dette gjør vi for å trygge norsk næringsliv og trygge norske arbeidsplasser, sa statsminister Erna Solberg (H) på en pressekonferanse søndag kveld.

– I tiden som kommer, vil det komme ytterligere tiltak, slo statsministeren fast.

Lånegaranti og obligasjonsfond

Ifølge finansminister Jan Tore Sanner (H) skal 50 milliarder kroner settes av til en statlig lånegarantiordning rettet mot levedyktige små og mellomstore bedrifter.

– Slik kan de lettere skaffe seg den likviditeten de trenger, sier Sanner.

Ordningen skal komme raskt på plass og gjøre det lettere for bankene å låne ut penger til bedriftene.

Den andre ordningen er rettet mot de største bedriftene i Norge, som i større grad låner gjennom obligasjoner. Derfor vil regjeringen gjenopprette Statens obligasjonsfond.

– Dette vil bidra til økt likviditet, slik at bedriftene fortsatt får lån, og bidra til å bygge tillit i kapitalmarkedet, sier Sanner.

Obligasjonsfondet vil være på inntil 50 milliarder kroner og skal forvaltes av Folketrygdfondet.

Obligasjoner

Næringsminister Iselin Nybø (V) understreker at regjeringen er villig til å bruke de pengene som er nødvendig for å sikre norsk økonomi og norske bedrifter.

– Det viktigste nå, utenom liv og helse, er at de som har en jobb, fortsatt vil ha den når denne krisen er over, slår hun fast.

Både Solberg og Sanner understreker at det vil komme nye tiltak etter hvert.

– Det vil være behov for mer. Det kommer, sier Sanner.

Regjeringen har foreløpig ikke tatt stilling fra kravet til Norsk Industri om å utsette innbetaling av skatter og avgifter for bedrifter, og ville heller ikke søndag røpe noen detaljer om hvilke tiltak for selvstendig næringsdrivende som vurderes.

DNB: Lovende

Både NHO og DNB mener de to nye tiltakene er lovende.

– Statlige garanti- og lånegarantiordninger på 100 milliarder kroner vil kunne være kraftfulle grep. Det kan gjøre at bankene kan hjelpe flere bedrifter til å komme seg gjennom en veldig krevende periode, sier konsernsjef Kjerstin Braathen i DNB.

– Det er avgjørende at bedriftene kan få den kreditten de trenger. Det er bra at regjeringen varsler større rammer hvis nødvendig, sier NHO-direktør Ole Erik Almlid.

Også NHO Reiseliv, som søndag advarte om 100.000 permitteringer, er glad for at regjeringen og Erna Solberg har skjønt alvoret, ifølge direktør Kristin Krohn Devold.

– Det viser at NHO Reiseliv og våre bedrifter har blitt lyttet til, sier hun.

Krever mer

Men regjeringen må samtidig sikre at bedriftenes økonomiske ansvar blir det samme uavhengig av om arbeidstaker er permittert, hjemme med barn eller i karantene, mener NHO.

– Arbeidsgiverperioden må i alle tre tilfeller kuttes til maksimalt to dager, som foreslått for permitteringer. Dette må innføres umiddelbart, framholder Almlid.

Organisasjonen for handels- og tjenestenæringen, Virke, mener de nye tiltakene er gode, men bare en start.

– Vi trenger hardere skyts for å holde bedriftene i live gjennom denne krisen, sier administrerende direktør Ivar Horneland Kristensen.

− Moms er en stor utgiftspost for denne næringen, derfor burde regjeringen stoppet innbetalingen av moms. Vi savner fortsatt kompensasjonsordninger for dem som er hardest rammet av nedstengning, sier Horneland Kristensen.

Forhandlet med opposisjonen



Tidligere søndag møtte opposisjonen statsminister Erna Solberg (H) og finansminister Jan Tore Sanner (H) for å komme med sine innspill til coronakrisepakken som regjeringen la fram fredag. Tiltakene er foreløpig anslått å koste staten 6,5 milliarder kroner.

Opposisjonen mener blant annet at regjeringen ikke gjør nok for å verne om selvstendig næringsdrivende og andre som ikke omfattes av permitteringsreglene.

Siden regjeringen er i mindretall, må den søke enighet med i alle fall deler av opposisjonen for å få banket gjennom krisepakken i Stortinget.

– Vi gjør alt vi kan for å ta vare på jobber og velferd og håper å samle et bredt flertall bak forslag som vil gi rask effekt for bedrifter og arbeidsfolk, sier Høyres Mudassar Kapur, som leder finanskomiteen på Stortinget.

Les også: Sykehjem i Oslo stenges for besøk

– Raske tiltak

Både Ap, SV og MDG krever bedre tiltak for selvstendig næringsdrivende og frilansere.

– For Arbeiderpartiet er det viktig at krisetiltakene som iverksettes, har en klar sosial profil. Det har de ikke i regjeringens forslag, sier Aps finanspolitiske talsperson Hadia Tajik til NTB.

Ap krever også full lønn ved permittering, en rausere omsorgspengeordning, samt utsettelse av moms og arbeidsgiveravgift.

Blant SVs krav er blant annet at selvstendige næringsdrivende som taxisjåfører, frisører og kulturarbeidere, sikres omsorgspenger og sykelønn. I tillegg vil partiet at kvoten for sykt barn-dager forlenges, og at staten betaler for dette.

Mer til selvstendige og frilansere

Også MDG og Rødt vil ha sterkere tiltak for å hjelpe småbedrifter, frilansere, selvstendig næringsdrivende og lavtlønte som allerede har lite.

– Alle de små aktørene er enormt viktig for en sunn økonomi når denne krisen en dag er over. Mange er redde for å måtte gå fra hus og hjem om krisen vedvarer og inntektene helt uteblir, sier stortingsrepresentant og nasjonal talsperson i MDG Une Bastholm.

Rødt prioriterer kravet om økte dagpenger, spesielt for lavtlønte.

– Vi må også tydelig sikre at lærlinger som rammes, sikres inntekt, sier Rødt-leder Bjørnar Moxnes.

Både SV og MDG krever i tillegg særskilte krisepakker for utsatte næringer, som kultur- og reiselivet.

Les også: Statens vegvesen utsetter fristen for EU-kontroll

– Ikke politisk mynt

Fremskrittspartiets leder Siv Jensen bedyrer at opposisjonen ikke er opptatt av å slå politisk mynt på situasjonen.

– Vi er opptatt av å finne løsninger som skaper trygghet for tusenvis av bedrifter og ansatte i bedrifter rundt om i landet som er urolige og bekymret, som er redde. Da er det ikke tiden for spill, understreker hun overfor TV 2.

Jensen får støtte fra Ap-leder Jonas Gahr Støre.

– Det skal være holdningen overfor regjeringen. Vi må arbeide raskt, og det viktigste er helsesiden av dette. Å unngå at flere blir smittet, slik at vi får uverdige tilstander i sykehusene, sier Støre.

LO-leder Hans-Christian Gabrielsen beskyldte fredag regjeringen for å velte regningen for coronakrisen over på arbeidsfolk.

Ser til Danmark

Både LO og flere opposisjonspartier mener Norge bør se til Danmark. Der ble det søndag vedtatt en ny krisepakke der staten betaler 75 prosent og arbeidsgivere 25 prosent av lønna til ansatte i bedrifter som kan komme til å måtte sparke 30 prosent av medarbeiderne eller flere enn 50 ansatte.

Danmark har også innført en egen krisepakke for kulturnæringen, blant annet kompensasjon for arrangementer som blir avlyst.

Erna Solberg: – Reis hjem fra hytta