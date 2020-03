– Vi mener det er enormt viktig at regjeringen har fullmakt til å gå inn på eiersida hvis viktige norske selskaper kommer i spill. Det sier Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum fornøyd til ABC Nyheter.

Regjeringspartiene H, KrF og Venstre kom torsdag i mindretall da følgende anmodningsvedtak om å sikre nasjonalt eierskap ble vedtatt:

«Stortinget ber regjeringen legge til rette for at staten om nødvendig går inn på eiersiden i spesielt betydningsfulle norske bedrifter for å sikre nasjonalt eierskap.»

Heller statlig enn kinesisk eierskap

– Poenget var å forberede Nærings- og fiskeridepartementets eierskapsavdeling til å handle raskt ved å kjøpe viktige nasjonale selskap som er viktige for Norge, forklarer Vedum, og viser til at også den franske staten har sagt liknende ting.

–Det er viktig at vi sikrer nasjonalt eierskap over viktige bedrifter. Når noen selskaper kommer i spill, kan ting skje fort, legger han til.

Vedum forteller at da han var landbruks- og matminister i Stoltenberg-regjeringen, satte den Statskog i stand til å kjøpe Moelven hvis det ble nødvendig.

– Uten en slik statlig mulighet til å handle raskt, som Stortinget ønsker, kan det plutselig komme en internasjonal aktør, for eksempel kinesisk, å kjøpe, framholder Sp-lederen.

Samlesak: Her får du siste nytt om corona-krisen i Norge

Føler seg usikker på regjeringen



Vedum påpeker at det er en interessant allianse som står mot regjeringen i dette tilfellet.

– Den sterkeste motpolen til å sikre nasjonalt eierskap til jord og skog, Frp, som ville avvikle konsesjonslovene, var denne gangen med.

– Vil en regjering som er mot nasjonalt statlig eierskap kjøpe opp selskaper som følge av en slik anmodning?

– Til nå har de gjort det motsatte, prøvd å selge seg ut eller ned av statlig eierskap. Vi kan ikke være sikre. Men kriser kan gjøre at man ser annerledes på ting, svarer Vedum.

Han presiserer at dette vedtaket ikke er dekkende for spørsmålet om staten skal gå inn ved en eventuell Norwegian-konkurs.

– Det er ikke det vi har tenkt. Det er andre mekanismer som skal til der.