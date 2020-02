Tommy Sharif må punge ut etter tap i retten

I en rekke innlegg på Facebook siden september i fjor hevdet dekkforhandleren Tommy Sharif at mannen bak turtøyprodusenten Stormberg, Steinar J. Olsen, utnyttet Nav-systemet og at eieren hadde syltet ned penger i Kina.

Olsen, som mente meldingene var en svertekampanje, stevnet Shariff for æreskrenkende og hensynsløs atferd.

I en dom fra Kristiansand Tingrett kommer det frem at Sharif må punge ut 130.000 kroner i oppreisningserstatning, skriver Dagens Næringsliv. Han må også betale saksomkostninger på til sammen 40.000 kroner og 20.000 til sin egen advokat.

– Uetterrettelige påstander

Til Børsen sier Olsen at han er fornøyd med utfallet. Etter enighet mellom partene skal erstatningspengene tilfalle Amnesty International.

Sharif på sin side sier Olsen kan se langt etter pengene og at de vil bli overført direkte til Amnesty International.

– Det har vært nok av uetterrettelige påstander og forsøk på bortforklaringer fra Sharifs side i denne saken. Nå har vi også rettens dom som bekrefter dette. Sharif er dømt på alle punkter og han er dømt til å betale oppreisningsbeløpet til meg innen to uker. Det blir feil å skulle belaste Amnesty med å forsøke å kreve inn erstatningsbeløpet fra Sharif. Jeg håpet Sharif vil respektere tingrettens dom og gjøre opp for seg, sier Olsen.

Les også: Tommy Sharif dømt til ni måneders fengsel

– Får ikke en krone



Sharif sier følgende i en kommentar til Dagens Næringsliv om dommen:

– Nå er jo som kjent Steinar Olsen veldig glad i penger, men jeg står på mitt; han kommer aldri til å få en krone av meg. Pengene skal gå til Amnesty International. Hvis det er så viktig for Olsen at pengene går fra meg til han før de havner hos Amnesty, så får han heller slå meg personlig konkurs. Men da får jo ikke Amnesty en krone, sier han.

I et innlegg på Facebook skriver dekkforhandleren at han vil betale for seg.

– Jeg lover på tro å ære at jeg skal betale litt og litt til Amnesty hele og fulle kravet som jeg alltid har sagt jeg skal betale, skriver han.