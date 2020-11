Michael Cembalest, sjef for markeds- og investeringsstrategi i den amerikanske storbanken JPMorgan, skriver denne uken i en rapport om konsekvensene hvis det amerikanske presidentvalget skulle ta en ny vending og president Donald Trump er med i kampen igjen, skriver CNN.

Trump mener at valgresultatet er feil, og kjemper fortsatt for å bli sittende som president i fire år til.

Onsdag betalte Trump og hans valgkampanje tre millioner dollar for å gjennomføre omtel ling av valgresultatet i Wisconsins to største fylker.

I sin rapport advarer Cembalest mot en «fjern risiko for en amerikansk skrekkhistorie og konstitusjonell kaos». Han understreker likevel at det skal veldig mange uortodokse ting til for at Trump skal gjenvelges, men han utelukker ingenting.

– Det vil bli ekstremt mye haraball

Han frykter hvilke konsekvenser det vil ha for finansmarkedene rundt om i verden hvis investorene ikke vet hvem som skal ha ansvaret for USAs økonomi.

Kjetil Olsen, sjeføkonom for makroøkonomi i Nordea, analyserer situasjonen slik:

Kjetil Olsen er sjeføkonom for makroøkonomi i Nordea. Foto: NTB

– Det vil bli ekstremt mye haraball hvis det i det hele tatt blir spørsmål om Biden har vunnet. Det vil markedet tolke ekstremt negativt, det er helt sikkert. I tillegg vil det føre til en svekkelse av den norske kronen på veien, noe som er ganske opplagt, sier Olsen til ABC Nyheter.

Han poengterer at markedet setter liten pris på usikkerhet og at det vil være entydig negativt.

– Det vil komme som et stort sjokk på markedet hvis det blir usikkerhet rundt hvem som blir den presidenten. Det vil føre til til en usikkerhet man ikke har vært borti før.

– Renta påvirker markedet mer enn hvem som er president

Han påpeker at det skal mye til for at Trump blir sittende i presidentstolen i fire år til, men:

– Som Cembalest i JPMorgan skriver, det er fortsatt en bitteliten mulighet for at det kan skje. Man kan ikke utelukke det helt, mener Olsen.

Sjeføkonomen tror også man overtolker virkningen en president har på markedet.

– Markedet synes å ha vært fornøyd med Trump, det har gått opp. Og da Biden vant valget, gikk det også opp. Det ser ut til å like begge deler. Renteutviklingen påvirker markedet mer enn hvem som er president, sier Olsen.