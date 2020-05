Frykter at bedrifter permitterer flere enn de må – ber Erna endre ordning

– Det er et tydelig behov for å forlenge ordningen med kontantstøtte for bedriftene, men ordningen må justeres for å sikre sunne insentiver. Det er viktig å sikre aktivitet i økonomien i den fasen vi nå går inn i, sier leder Erik Kollerud i arbeidstakerorganisasjonen YS i en pressemelding.

I forbindelse med fremleggelsen av revidert nasjonalbudsjett tirsdag i neste uke vil YS nå ha en endring i kontantstøtten. De mener at en av utfordringene med støtten har vært at det er satt en absolutt grense på 30 prosent omsetningsfall for at bedrifter skal få tilgang til støtten.

– Bedrifter som er i nærheten av denne grensen, kan ønske å redusere aktiviteten sin ytterligere for å kvalifisere til støtte. Det kan også medføre at de permitterer flere enn de må, sier Kollerud.

Han mener bedrifter ikke skal belønnes for å ha lavere omsetning, aktivitet og sysselsetting enn det markedssituasjonen tilsier.

– Ansatte skal ikke permitteres unødig, påpeker YS-lederen, og fortsetter:

– Det er utfordrende å unngå usunne insentiver uten å redusere treffsikkerheten i ordningen, men det kan for eksempel gjøres ved at retten til kontantstøtte kun er basert på omsetningsfallet under de første månedene av coronakrisen. En annen mulig løsning kan være å la bransjens gjennomsnittlige omsetningsfall, eller konkurrerende bedrifters omsetningsfall, være førende.