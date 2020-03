Eksperter: Ikke ta av Oljefondet - la seddelpressa gå for å skaffe krisemilliarder

«Vi trenger ikke trekke på Oljefondet for å finansiere kristiltak. Det kan Norges Bank gjøre - med et tastetrykk.»

Det skriver professor emeritus Jørgen Randers ved Handelshøyskolen BI og forsker og tidligere spesialrådgiver ved Norges Bank, Thorvald Grung Moe, i en kronikk i Klassekampen lørdag.

Hundrevis av milliarder går nå med i krisetiltak i forbindelse med corona-epidemien.

De to ekspertene maner Storting og regjering til å la verdiene forbli i Oljefondet og heller la sentralbanken trykke penger som fordeles på folk så de kan opprettholde aktivitet.

Verne eller bruke Oljefondet?



– Hva sier du hvis jeg som menigmann påstår at dette høres sprøtt ut, Jørgen Randers?

– Dette lyder sprøtt. Og i normale tider forbyr eksisterende lovverk sånne ting av relativt gode grunner – gode grunner særlig for de rikeste, for de ikke har interesse av inflasjon, svarer Randers.

– Men nå blir det heller ikke inflasjon fordi kapasitetsutnyttelsen er så lav, legger han til.

– Vi skrev dette for å få Stortinget til å skjønne at det ikke tar skade av å betale folk for å bruke pengene, øke etterspørselen og etter hvert få opp aktiviteten igjen.

Daglig leder i Agri Analyse, forsker og forfatter Christian Anton Smedshaug er ikke enig:

– 70 prosent av verdiene i Oljefondet er i aksjer. Vi vet ikke hva som blir stående igjen hvis det blir et krakk. Jeg ser ikke noen grunn til ikke å trekke på det, sier Smedshaug til ABC Nyheter.

Et tastetrykk



– Er det ikke bedre å selge aksjer i Oljefondet nå, all den stund store verdier der kan forsvinne i en finanskrise?

– Nei, for da selger vi mens de ikke har særlig verdi, svarer Randers, vel vitende om at de kommer til å få reaksjoner.

– Vi kommer til å få enormt motbør fra konvensjonelt tenkende folk. Men vi har rett! sier han til ABC Nyheter.

«Norge kan, som andre land med egen valuta, be sentralbanken stille de nødvendige midler til disposisjon ved å «trykke penger» - det vil si ved et tastetrykk.», skriver Randers og Moe.

Hadia Tajik: Ikke eksperimenter nå

– Vi står nå midt oppe i en akutt krise som hverken norsk økonomi eller verdensøkonomien tidligere har sett maken til, skriver Arbeiderpartiets

IKKE NÅ: Tiden for eksperimentering er ikke den rette midt i en slik krise, mener Hadia Tajik.

finanspolitiske talskvinne, nestleder Hadia Tajik i en kommentar til ABC Nyheter om utspillet fra de to ekspertene.

– Da er det betryggende at vi har solide statsfinanser og muskler til å håndtere krisen og midlertidig sikre inntekten til både bedrifter og husholdninger, fortsetter hun.



Ifølge Tajik er ikke krisetider det rette tidspunkt for store endringer i måten vi styrer landet på, men noe for ettarbeidet rundt en krise av det omfanget vi nå er inne i.



– Arbeiderpartiet har tillit til at Norges Bank og Finansdepartementet gjør nødvendige likviditetsjusteringer for å sette krisepakkene Stortinget vedtar ut i livet, slår Tajik fast.



– Usikkert hvor mye som blir igjen



Kronikkforfatterne vil «svekke misoppfatningene rundt hva som begrenser Stortingets handlingsfrihet i krisetider.», skriver de i kronikken.

– Hvis dette varer lenge, tror jeg det kan være smart med pengetrykking, sier også Christian Anton Smedshaug.

BRUK OLJEFONDET: – Vi vet ikke hvor mye det blir igjen av det i en finanskrise, sier Christian Anton Smedshaug.

– Men det er ganske mange penger i Oljefondet og vi er midt inne i en finanskrisesituasjon også. Det er en veldig usikkerhet på internasjonale finansmarkeder. Hvis ting først begynner å velte, kan det skje mye. Dermed er det ingen grunn til å se bort fra at det kan bli et sjokk som svekker Oljefondet betraktelig, sier han og legger til:

– Så det er ikke sikkert det er dumt å bruke av fondet. For vi vet ikke hvor mye som blir igjen av det i tida framover.

Han har vanskelig for å forstå at det skal være nødvendig å trykke penger for et land som Norge med såpass stor fondsavsetning

– Vi har hatt det største kroneraset noensinne, og inflasjon vil svekke krona ytterligere. Det er ganske kritisk for bedrifter med stor import, sier Smedshaug.

