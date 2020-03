Vedum vil ha mer langvarig kriseordning

– Det viktigste er at det kommer en ordentlig ordning når den først kommer, sier Vedum til TV 2.

– De sier også at den avgrenses til to måneder. I Danmark er det tre. Jeg lurer på om det er dumt med kort frist, og at de heller bør sette den litt lenger, slik at det gir litt mer trygghet, legger han til.

Stortinget skal jobbe gjennom helgen med krisetiltakene.

– Da gjør vi det nok litt mer konkret, med litt hardere bestillinger. Så får regjeringen jobbe ei uke til for å finne den endelige løsningen, sier Vedum.