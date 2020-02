Om alt er stort i USA, så er de nye oljeplanene i Russland enorme.

Denne uken møtte administrerende direktør i det statlige oljeselskapet Rosneft president Putin. Her blir han spurt om planene for det oljeutvinning på tundraen i Sibir.

– Prosjektet innebærer å bygge femten nye byer for oljearbeidere, to flyplasser og en havn, begynner direktør Igor Sechin å ramse opp.

Han lover å åpne to nye oljefelt på Tajmyrhalvøya øst for Kvitesjøen og ved munningen av elven Jenitsej. Etter planene skal oljefeltene skape 100.000 nye arbeidsplasser og prosjektet vil i seg selv bidra til at Russlands BNP skal vokse med to prosent.

Begeistret Putin



Putin er begeistret over utvinningsplanene. Han har samarbeidet med Rosneft-sjefen i flere tiår. Dette prosjektet skal være det største innenfor den globale oljeindustrien, skriver avisa Moscow Times som først omtalte prosjektet.

Det skal være snakk om et enormt potensiale. Rosneft mener det er snakk om fem milliarder tonn olje («tonnes of oil», toe). Til sammenligning brukte 28 EU-land tilsammen 582.000 millioner toe fra ulike petroleumsprodukter i hele 2017.

Rosneft er den største skatteyteren i Russland, men dette prosjektet får ekstra starthjelp ved store skattekutt og avgiftsfritak.

Rosnefts direktør Igor Sechin har planer om å bygge ut enorme oljefelt i arktiske områder. Foto: en.kremlin.ru

En ny provins skapes



Oljeselskapet planlegger å skipe ut oljen via Nord-Øst-Passasjen på nordsiden av Russland, en sjøvei som nå ser ut til å kunne bli farbar hele året på grunn av klimaendringene. I tillegg skal det bygges en rørledning på land til allerede eksisterende rørledninger.

– Vårt selskap og våre partnere er i ferd med å skape en ny olje og gass-provins i nord, på Tajmyrhalvøya, som har et enormt ressurspotensiale. Prosjektet kalles Vostok Oil, sier direktøren.

Det aktuelle området ligger 400 kilometer nord for Vankor-feltet som ble åpnet i 2009. Innen 2030 skal man eksportere 100 millioner tonn olje via rørledninger til den planlagte havnen i Tajmyr. Det bygges alerede en ny flåte tankskip for arktiske forhold, Arc7, for å realisere prosjektet, skriver Moscow Times.

Også vestlige investorer skal være involvert i planene, men det fremkommer ikke hvem disse er i den offentliggjorte samtalen mellom oljedirektøren og Russlands president.

