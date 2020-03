Norwegian-aksjen i fritt fall på børsen

Ifølge Finansavisen har enkelte investorer fryktet et brudd i lånebetingelsene til Norwegians datterselskap Arctic Aviation Assets.

Norwegian skriver i en børsmelding torsdag formiddag at selskapet er klar over markedsspekulasjonene, men avviser at det er utfordringer knyttet til lånebetingelsene.

Det ser imidlertid ikke ut til å berolige markedet, og fra lunsjtider skjøt nedgangen virkelig fart. Ved 15-tiden går aksjen for 17,50 kroner.

Ifølge E24 er Norwegian-aksjen nå på sitt laveste nivå siden desember 2008.

