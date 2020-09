Tom Hagen faller på rikingliste

I snaue to år har det stormet rundt den drapssiktede milliardæren Tom Hagen. Han er siktet for å ha drept kona Anne-Elisabeth Hagen, som forsvant fra deres hjem på Fjellhamar.

Den medieskye milliardæren nekter enhver befatning med konas forsvinning.

Han har utlovet ti millioner kroner i dusør for opplysninger som fører til at hun blir funnet.

Forsvinningssaken har fått mye oppmerksomhet i mediene, men ser ikke ut til å ha påvirket 70-åringen økonomisk.

Formuen øker



På Kapitals toppliste over Norges 400 rikeste, kommer det frem at 70-åringen har økt formuen det siste året.

Ifølge bladet har Hagens formue økt med 100 millioner kroner fra 2019 til 2020. Han anslås å ha en formue på to milliarder kroner.



Les også: Kapital: Norges 400 rikeste: Topp ti

Til tross for et godt økonomisk år faller Hagen fem plasser fra fjorårets 164. plass på topplisten. Hagen har de siste 20 årene tjent gode penger på å utvikle og leie ut forretningslokaler, samt salg av strøm.

Advokat Svein Holden. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

ABC Nyheter har forsøkt å få en kommentar fra Hagen gjennom hans advokat Svein Holden, uten å lykkes. Holden uttalte i mai at 70-åringen ikke er bekymret for de økonomiske konsekvensene politietterforskningen kan få for hans selskapet.

– Jeg er sikker på at det som bekymrer Tom Hagen minst i disse tider er hans forretningsvirksomhet, sa Holden til ABC Nyheter.

Les også: Forsvinningssaken i Lørenskog: Politiet har rekonstruert dagen Anne-Elisabeth Hagen forsvant

Strømbaron

Hagen eier 70 prosent av aksjene i strømselskapet Elkraft gjennom sitt investeringsselskap Holding 2. I 2019 omsatte Elkraft for 2,8 milliarder kroner og leverte et resultat på 132 millioner kroner før skatt.

Gjennom investeringsselskapet sitter 70-åringen på eiendommer i Oslo, Lillehammer og Ringebu. Han driver også Kvitfjell hotel i Ringebu, som ble ferdigstilt til OL i 1994.

Hagen er opprinnelig fra Hadeland, men har bodd på Fjellhamar siden begynnelsen av 1980-tallet.

Politiet har siktet milliardæren Tom Hagen for drapet på kona Anne-Elisabeth Hagen. Foto: NTB scanpix

Holdt huset i beslag



Tom Hagen ble 28. april i år pågrepet og siktet for å ha drept kona, som forsvant fra parets bolig i oktober i 2018. Han ble senere løslatt, men politiet holdt boligen i beslag helt frem til forrige uke.

Politiet mener parets bolig kan være åsted for et angivelig drap.

Det er her de vesentligste av bevisene som er kjent i offentligheten, er funnet – blant annet fotavtrykk og mangel på avtrykk, såkalte slepespor som kan stamme fra Anne-Elisabeth Hagen, og det politiet tror er et falskt brev med krav om løsepenger for kvinnen.

Politiet holder kortene tett til brystet om hvilke undersøkelser og funn som er gjort i boligen.