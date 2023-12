Danmark i sjokk etter dronningens avsløring

– Jeg har besluttet at det er det riktige tidspunkt, 52 år etter at jeg etterfulgte min elskede far, kong Frederik 9. ved hans død, sa dronningen i talen klokka 18 nyttårsaften.

Dronningen vil gi rollen videre til sin sønn prins Frederik 14. januar. Han vil da bli kong Frederik 10.

– Jeg er veldig overrasket. Dette har aldri skjedd i moderne tid. Dronning Margrethe snakker om helsen sin som grunn. Det er en god grunn det når du er 83 år, men hvis du sammenligner med monarker som har vært gjennom noe lignende, så har de ikke valgt å abdisere, sier TV 2s kongehuskommentator Ole-Jørgen Schulsrud-Hansen til NTB.

– Symbolet på Danmark

Danske medier melder om at reaksjonene velter inn etter sjokktalen.

– Dronning Margrethe er symbolet på Danmark, sier statsminister Mette Frederiksen i en uttalelse.

– På vegne av hele befolkningen vil jeg rette en ektefølt takk til hennes majestet, dronningen, for hennes livslange dedikasjon og utrettelige innsats for kongeriket, sier Frederiksen i uttalelsen.

Miljøminister Magnus Heunicke skriver på X at det hjemme hos ham «ikke var et tørt øye» etter dronningens tale.

«Danmarkshistorien utspiller seg på flotteste vis. I en nyttårstale med de verdier, som har alltid har kjennetegnet Dronning Margrethe», skriver han videre.

Fikk gåsehud

– Talen var i seg selv et monument over hennes regjeringstid - den var hardtslående og hjertevarm og jeg fikk gåsehud underveis, sier retoriker Mette Høien til B.T. om årets talen.

Hun kaller den «en av de beste talene i nyere tid».

– Det er et kjempesjokk! Jeg felte en tåre. Det er ikke noe vi hadde regnet med, siden hun alltid har sagt at hun blir til «hun faller av pinnen»,sier historiker Emma Paaske til B.T.

– Denne dronningen har jeg fulgt i så mange år. Dette var rart. Men jeg er glad hun ikke er død, sier tidligere kongehusreporter Wibecke Lie til NTB.

Den 83 år gamle dronningen startet talen med å snakke om jødeforfølgelsen under krigen og krigen mellom Israel og Hamas, hvor det ikke er noen vinnere, før hun plutselig kom med den totalt uventede nyheten om at hun trekker seg.