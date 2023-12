– Jeg har besluttet at det er det riktige tidspunkt. 52 år etter at jeg etterfulgte min elskede far, kong Frederik 9. ved hans død, vil jeg tre tilbake som Danmarks dronning, sa hun i talen klokka 18 nyttårsaften.

Det er blant annet en ryggoperasjon tidligere i år som medvirker til at hun lar kronprinsparet overta, mens hun selv trekker seg tilbake.

Hun sa at ryggoperasjonen gikk bra, men at den også ga anledning til å gjøre seg tanker om framtiden, om det kanskje var på tide å overlate ansvaret til neste generasjon.

Tidligere har hun alltid sagt at hun ville bli sittende «til hun falt av pinnen».

Fullstendig uventet

Den 83 år gamle dronningen startet talen med å snakke om jødeforfølgelsen under krigen og krigen mellom Israel og Hamas, hvor det ikke er noen vinnere, før hun plutselig kom med den totalt uventede nyheten om at hun trekker seg.

Mot slutten av talen rettet hun en takk for «den overveldende varme og støtte» hun har mottatt gjennom årene. Hun takket også de skiftende regjeringene «som det alltid har vært givende å samarbeide med, og til Folketinget som alltid har møtt meg med tillit».

Margrethe har vært Danmarks dronning siden hun som 31-åring overtok da faren Frederik 9. døde 14. januar 1972, på dagen 52 år siden hun nå selv trer av. Hun er i dag den regenten som har sittet lengst på tronen i Europa etter at britiske dronning Elizabeth døde i fjor.

Når hun trekker seg, overtar kronprins Frederik, som er 55 år gammel, og hans kone, kronprinsesse Mary, som får tittelen dronning. Han blir da kong Frederik X, mens hans 18 år gamle sønn Christian blir ny kronprins.

Etter tronskiftet vil Margrethe fortsatt bli titulert Hennes Majestet.

Nært forhold til Norge

Dronning Margrethe er kong Haralds tremenning, og hun står det norske kongehuset nær, blant annet med skiturer i fjellheimen med dronning Sonja.

Dronningen har også gjort seg bemerket som kunstner, og den interessen har hun også til felles med dronning Sonja.

Det norske kongehuset har ingen kommentar til nyheten i kveld, opplyser Slottet til NTB.