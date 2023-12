Det lukkede landet hadde også før pandemien en jevn strøm av turister. Flere tusen besøkte landet hvert år, de fleste fra Kina.

Turismen skjer imidlertid kun på nordkoreanske premisser. Alle reiser gjennomføres med guide, og reisende har ikke lov til å forlate hovedstaden Pyongyangs hoteller alene.

Pandemien gikk derimot hardt ut over turismen i landet, men nå gjenopptar Nord-Korea angivelig byggingen av Wonsan-Kalma Coastal Tourist Zone. Håpet er at det endelige produktet vil ligne på den populære turistdestinasjon Benidorm i Spania, skriver Metro.

Badeland

Wonsan-Kalma Coastal Tourist Zone var opprinnelig planlagt ferdigstilt innen midten av 2018, og skulle tilby turister muligheten til å utforske badeland, hoteller og en flyplass nær Wonson, en havneby på Nord-Koreas østkyst. Imidlertid forsinket Covid-19-pandemien byggingen.

Prosjektet ble lansert etter at en delegasjon av nordkoreanske byråkrater besøkte Spanias Costa Blanca, noe som angivelig fascinerte og imponerte dem.

Tidligere i år rapporterte britiske Metro at byggeplassen var bebodd av hjemløse. Ifølge den nordkoreanske avisen Daily NK var området angivelig dekket av menneskelig ekskrementer og sot fra branner senest i februar.

Kim Jong Un inspiserer byggingen av ferieparadiset i 2018. Foto: NTB/KCNA/REUTERS

– Kan bli mulig å besøke

En ukjent kilde fra myndighetene i landet sier nå at prosjektet skal startes opp igjen etter at regjeringens representanter har fått beskjed om å kjøpe nok materialer fra utlandet for å fullføre feriestedet.

Dette kommer sannsynligvis ikke til å skje før neste år og byggingen kommer derfor ikke til å ferdigstilles før tidligst 2025.

Tross prosjektets potensial kan reiserestriksjoner til Nord-Korea forhindre interesserte reisende i å besøke turistdestinasjonen når den åpnes.

Nord-Korea-ekspert Micheal Madden mener likevel det er en mulighet for briter, og dermed kanskje nordmenn, å oppleve den «asiatiske spanskekysten».

– Forutsatt at utenriksdepartementet ikke har slike begrensninger, hvis Wonsan Kalma-resortet er ferdigstilt og Den demokratiske folkerepublikken Korea gjenopptar utstedelse av turistvisum, vil britiske turister kunne besøke feriestedet, sier han.