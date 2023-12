47 år gamle Aleksej Navalnyj , lederen for Russlands opposisjonsparti «Russia of the Future», har ikke vært sett siden 5. desember. I fjor satt han fengslet nordøst for Moskva, men det har kommet fram at Navalnyj ikke lenger befinner seg der.

– Vi er bekymret for livet hans. Han er i hendene på de samme menneskene som forsøkte å drepe han tidligere. Hvis de en gang har fått tillatelse til å drepe Navalnyj, har de en ny nå, eller er den forrige fortsatt gyldig? Navalnyjs liv er konstant utsatt for høy risiko, sier Maria Pevchikh, lederen for Navalnyjs anti-korrupsjons organisasjon ACF.

Navalnyj ble forgiftet av nervegiften Novitsjok i august 2020, noe han hevdet var arrangert av Kreml. Han ble dømt til mer enn 30 års fengsel for ekstremisme og bedrageri.

Frykter attentat

President Vladimir Putin står foran et valg i mars 2024 som han er så godt som sikker på å vinne, noe som vil gi ham seks nye år ved makten, skriver The Sun. Navalnyjs støttespillere mener at han har blitt overført til et mer brutalt fengsel og derfor ikke har kunnet delta i noe valg.

Navalnyj har tidligere hevdet at Putin er desperat etter å bringe ham til taushet, etter at Kreml-kritikeren og teamet hans publiserte en liste over 200 oligarker som ble beskyldt for å være «direkte ansvarlige for den aggressive krigen mot Ukraina».

Listen med de 200 navnene var en del av en større «liste med 6000» Putin-medskyldige og russiske krigshjelpere som opprørte statslederne.

– Kreml er virkelig rasende over vårt arbeid for å fremme ‘Listen over 6000’, listen over oligarker, bestikkere og krigshissere som det må innføres sanksjoner mot. Personene på listen er svært bekymret og krever at det iverksettes tiltak for å få ACF (og meg personlig) til å «trekke seg unna», sa Navalnyj den gangen.

I et videointervju med han tidligere i år ble det avslørt at han lider av magesmerter og kramper, og at han har gått ned 10 kg på under en måned, noe skal ha skapt frykt for en langsom forgiftning.

Han skal også ha blitt fortalt at at han står overfor en ny rettssak på grunn av terroranklager som kan føre til livsvarig fengsel.

Forgiftet og skutt

Flere av Putins kritikere har allerede lidd dødelige skjebner

Alexander Litvinenko ble forgiftet med polonium på et hotell i London i 2006.

Samme år ble den 48 år gamle journalisten Anna Politkovskaja, som hadde publisert artikler om brudd på menneskerettighetene, skutt og drept på gaten utenfor leiligheten sin i Moskva.

Grunnleggeren av Russia Today, nå kjent som RT, Mikhail Lesin, ble funnet død på et hotellrom i Washington DC i 2015.