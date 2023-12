Den militære etterretningstjenesten i Ukraina (GUR) har publisert et lydopptak av en angivelig avlyttet telefonsamtale der to russiske soldater uttrykker sin frustrasjon ved å foreslå at de skal gjøre mytteri mot Russland.

Lydfilen ble opprinnelig lagt ut av Ukrainas militære etterretningstjeneste (GUR) på deres Telegram-kanal.

Lydklippet er ikke uavhengig verifisert.

GUR legger ofte ut lydopptak av det de hevder er avlyttet kommunikasjon som involverer russiske tropper.

Hundrevis såret

Samtalene brukes vanligvis som eksempler på lav moral blant den russiske presidenten Vladimir Putins styrker i Ukraina.

I oktober delte GUR et klipp av en russisk soldat som angivelig snakket om at han var for svak på grunn av matmangel til å bruke den skuddsikre vesten sin.

Det nye lydklippet skal en samtale mellom en russisk soldat stasjonert ved fronten og en annen soldat som var under behandling på et militærsykehus, skriver Newsweek.

I løpet av samtalen forteller soldaten som fortsatt er ved fronten, vennen sin at han ikke har «vært på ferie på årevis», noe som får den sårede soldaten til å spørre når han skal reise hjem.

– Jeg skulle ønske jeg visste det, svarer den første soldaten.

Da den første soldaten spør hvor mange andre soldater som ble behandlet på sykehuset, sier den sårede soldaten at det er «mer enn 500 personer», før han legger til at «mange flere vil komme».

«Setter kursen mot Russland»

Soldaten som fortsatt er stasjonert ved fronten, beskriver kampene og sier at «alt er som før», og legger til at han snart skulle forflyttes til Synkivka, en landsby omtrent seks mil nordøst for Kupjansk i Kharkiv.

– De gjør det vanskelig for oss og innskrenker rettighetene våre overalt. Det andre året har gått, for pokker! Hvis jeg ikke hadde blitt skadet, ville jeg ha blitt værende der, sier den sårede mannen.

Soldaten ved fronten klager deretter over at kontraktsoldater, soldater som er ansatt av et privat militærselskap, har fått fri, mens de formelt ansatte soldatene ikke har fått det.

– Vi har bare kontraktsoldater som drar på ferie, sier han.

Soldaten på slagmarken snakker videre om den økende frustrasjonen i Russlands rekker og kommer med et forslag om å lede en marsj mot Kreml.

– Snart samler vi en folkemengde og setter kursen mot Russland, sier frontsoldaten.

– Sånn skal det være! Det tror jeg også. På et eller annet tidspunkt vil du bli så lei at du tar MT-LB-en (Panservogn journ.anm) og kommer deg vekk derfra, svarer den sårede soldaten.