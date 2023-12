Så måtte pilotene bråsnu og nødlande.

Flyet var da på vei til Khanty-Mansiysk i det vestlige Sibir.

Kort tid etter avgang fra Moskvas Vnukovo-flyplass tidlig 11. desember, sendte de fem besetningsmedlemmene om bord på Utair Boeing-737 et nødsignal om en «feil i landingsutstyret», siterer Newsweek fra det russiske nyhetsbyrået Shot.

Passasjerene uvitende om den farlige lasten



Om bord i flyets lasterom var det oppbevart farlig materiale. Til sammen 19 kilo med uspesifiserte radioaktive stoffer skal ha blitt transportert med passasjerflyet.

Ingen av de 104 passasjerene om bord skal ha visst om den svært farlige lasten.

Etter at pilotene bestemte seg for å returnere til Moskva skal de ha varslet om at de måtte nødlande på grunn av en funksjonsfeil i flyets vingeklaffer. Før nødlandingen sirklet flyet i om lag 40 minutter over Moskva, før det til slutt landet trygt, skriver Express.Co.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Artikkelen fortsetter under annonsen

Video: Russlands forsvarsdepartement deler sjeldne bilder

Boeing har kuttet all service og støtte



Flyets opprinnelige mål var Khanty-Mansiysk. Dette avsidesliggende området i det nordøstlige Russland ble i sin tid brukt som eksperiment for underjordiske sovjetiske kjernefysiske tester på 1980-tallet.

Nødlandingen i Moskva føyer seg inn i rekken av flere hendelser i russisk luftfart de siste to årene. Etter at russisk flyindustri er ilagt strenge vestlige sanksjoner, er det mangel på reservedeler og utstyr til å vedlikeholde russiske passasjerfly. Boeing har sluttet å levere service og all annen logistikk- og uststyr-støtte til russiske fly som følge av krigen.

Tredobling av antall nødlandinger



Ifølge indiske FirstPost skal russiske flyselskap ha sluttet med å rapportere og logge utstyrsfeil siden våren 2022.

Ifølge flydata samlet inn av Newsweek skal det hittil i år ha vært 180 hendelser med kommersielle fly som nødlander på grunn av tekniske problemer. I 2022 var tallet 61.

Fra september til 8. desember i år var det 60 hendelser med motorbranner, funksjonsfeil eller andre tekniske problemer, som resulterte i at fly måtte avbryte sine ruter og nødlande.