Det tilsvarer nær 90 prosent av det russiske militærpersonellet ved starten av krigen i 2022, sier en kilde med kjennskap til rapporten til Reuters og AFP. Russland hadde en militærstyrke på rundt 360.000 før krigen.

Samtidig viser rapporten at Russlands tap av personell og stridskjøretøy har satt moderniseringen av det russiske militæret tilbake med 18 år, sier kilden. Det russiske militæret har ifølge etterretningen mistet 2200 av de 3500 stridsvognene de hadde før konflikten startet.



Russland invaderte Ukraina i februar 2022. Både Russland og Ukraina har vært tilbakeholdne med informasjon om hvor mange av soldatene deres som har blitt drept eller såret i krigen.

Rapporten viser et stort sprang fra informasjonen som ble gitt i juli 2022 av CIA-direktør Bill Burns, da han sa at rundt 15.000 russiske soldater var drept og omtrent tre ganger så mange var såret.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Artikkelen fortsetter under annonsen

Den nedgraderte etterretningsrapporten ble delt med Kongressen samtidig som Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj er i USA for å overbevise tilbakeholdne politikere om å gi en ny støttepakke til det krigsherjede landet.

Her kan du lese alt om krigen i Ukraina

Se video: Putin latterliggjøres etter dette

– Har rykket betydelig fram

Russiske styrker i den sørlige delen av Ukraina har betydelig fremgang i kampene rundt en landsby i Zaporizjzja-regionen, ifølge russiske myndigheter.

– Våre enheter har rykket betydelig fram nordøst for Novopokrovka, står det i en uttalelse fra Jevgenij Balitskij, den russiskinnsatte lederen i Zaporizjzja-regionen, i meldingstjenesten Telegram.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Artikkelen fortsetter under annonsen

Landsbyen ligger omtrent halvveis mellom byene Zaporizjzja og Mariupol.

Balitskij sier at de russiske styrkene «ikke bare holder stand, men forflytter seg gradvis framover».

Artikkelen fortsetter under annonsen

Hevder å ha slått tilbake angrep

Den ukrainske hæren meldte tirsdag om russiske angrep langs hele frontlinjen i landet, også i sør.

– I Zaporizjzja-området har forsvarsstyrkene våre slått tilbake tre angrep i områdene nord for Prjutne og vest for Novopokrovka, står det i en daglig oppdatering fra det ukrainske forsvaret.

20 kilometer lenger øst for Novopokrovka ligger den lille landsbyen Robotyne, som ukrainske styrker gjenerobret i august og som ble fremholdt som en suksess i den ukrainske motoffensiven. Men siden har det vært vanskelig for ukrainerne å holde på landsbyen, og det ukrainske fremstøtet for å gjenerobre områder som russiske styrker inntok, har i ettertid gått saktere enn ventet.

Russland kontrollerer store deler av Zaporizjzja-regionen, men regionens by ved samme navn er under ukrainsk kontroll.