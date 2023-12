Det sier den republikanske politikeren Mitt Romney i et intervju med NBC News.

I 2012 var han det republikanske partiets presidentkandidat, men tapte mot Barack Obama.

Nå advarer den frittalende 76-åringen om en ny presidentperiode med Trump.

Hadde valget vært i dag, ville Trump vunnet

Dersom det hadde vært presidentvalg i dag, ville Trump trolig ha vunnet. Ifølge det nasjonale snittet viser målingene at Trump er foran Joe Biden med 2,4 prosentpoeng.

Det viser oversikten til 270towin.com . Nettstedet 538 har samlet en rekke målinger som viser samme trend. Ifølge The New York Times leder Trump i flere viktige vippestater.

Skulle denne trenden holde seg frem mot valget høsten 2024, må det amerikanske folk, og verden for øvrig, forberede seg fire nye år med Trump i det hvite hus.

– Jeg tror vi er enige om at vi har sett på hans oppførsel, og hans oppførsel tyder på at dette er en person som vil påtvinge sin vilje, hvis han kan, på rettssystemet, på den lovgivende makten, på hele nasjonen, advarer Mitt Romney.

– Jeg ville være en diktator for én dag

De siste årene har den tidligere Massachusetts-guvernøren fremstått som en fremtredende kritiker av Trump og ledelsen av GOP under Trumps ledelse.

Da Donald Trump talte på New York Young Republican Clubs sin 111. årlige galla i helgen, gjentok Trump påstanden om at han ønsker å være diktator for «én dag» hvis han kommer inn i Det hvite hus igjen, ifølge Newsweek.

– Jeg sa ikke at jeg ville bli en diktator, men jeg at jeg ville være en diktator for én dag, sa den tidligere presidenten.

– Trump er en slags menneskelig tyggegummimaskin

Mitt Romney kommenterer Trumps diktator-kommentarer slik:

– Trump er en slags menneskelig tyggegummimaskin. En tanke eller en forestilling kommer inn, og den kommer ut av munnen hans. Det er ikke mye filter som går på. Han sier bare hva som helst. Jeg tror du kan se på hans tid som president og spesielt de siste månedene av presidentskapet, at dette er en farlig tilnærming. Det er en autoritær tilnærming, sier Romney.

Senest i slutten av oktober var Trump og Romney i klinsj i forbindelse med biografien om Mitt Romney. Etter å ha lest deler av boken stemplet Trump partifellen som en «total taper med karaktersvikt». Den tidligere presidenten omtalte Romneys biografi som «kjedelig, fryktelig og fullstendig forutsigbar».

– Trump representerer psyken til nasjonen vår



I et intervju med CBS News svarte Romney på Trumps kritikk:

– Jeg tror ikke jeg har hørt et eneste partimedlem eller republikanere i senatet, si: «Du vet, Donald Trump er flott. Er vi ikke heldige som har ham som leder?» Trump representerer en karaktersvikt, som er i endring, psyken til nasjonen vår og nasjonens hjerte. Og det er noe som tar lang tid, om noen gang, å reparere, sa Romney.

I 2020 stemte den tidligere guvernøren for å dømme Trump under den første riksrettssaken. Han ble dermed den første senatoren som noensinne stemte for å dømme et medlem av sitt eget parti, ifølge BBC.

Året etter stemte han igjen for å dømme den tidligere presidenten under hans andre riksrettssak etter Kongressen-stormingen 6. januar 2021. Siden den gang har Romney vært en erklært fiende av den tidligere presidenten, og et mulig gjenvalg.

– Trump har større sjanse til å vinne i 2024 enn i 2016

USA-ekspert Eirik Løkke mener polariseringen i USA er stor, og at Trump surfer på en bølge av misnøye i det amerikanske folk.

– Jeg mener Trump har en større sjanse til å vinne i 2024 enn i 2016, sier Civita-rådgiveren til NTB.

Hilmar Mjelde, professor i statsvitenskap ved Høgskulen på Vestlandet, utelukker ikke at Trump kan trekke det lengste strået til slutt.

– Sjansene er meget gode. Hadde valget vært i dag, ville Trump vunnet, tror jeg. I et land fullt av misfornøyde folk kan en protestkandidat som Trump alltid vinne.

5. november 2024 skal det velges ny president i USA. Både Trump og Biden har bekreftet at de stiller som kandidater dersom de blir nominert av sine parti.