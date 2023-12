En kvinne fra Wisconsin i USA ble skutt i rumpa etter at hun tok med seg et ladd skytevåpen inn i en MR-maskin under et legebesøk, viser dokumenter fra amerikanske FDA (Food and Drug Administration).

57-åringen hadde et håndvåpen skjult på seg da hun ble ført inn i MR-maskinen, men da maskinens kraftige magneter ble aktivert, ble avtrekkeren utløst og våpenet avfyrt.

«Pasienten fikk et skuddsår i høyre sete», heter det i rapport som kvinnens forsikringsselskap sendte til FDA.

Innlagt på sykehuset

«Pasienten ble undersøkt av en lege på stedet, som beskrev inngangs- og utgangshullene som svært små og overfladiske, og som bare trengte inn i underhuden», fortsetter rapporten

Etter å ha blitt skutt ble kvinnen innlagt på sykehuset og sårene behandlet. Hun ble senere helt frisk, heter det i rapporten.

Det er uklart hvordan kvinnen kunne ta med seg et våpen inn i MR-rommet. Hun ble rutinemessig undersøkt for metallgjenstander og sa at hun ikke hadde noen på seg før hun gikk inn, skriver New York Post.

MR-maskiner bruker magnetfelt generert av ekstremt kraftige magneter til å skape bilder av innsiden av menneskekroppen.

Magnetene er så kraftige at pasientene må fjerne alt metall fra kroppen, og alle gjenstander som kommer inn i maskinrommene overvåkes nøye for å hindre at vanlige gjenstander blir farlige prosjektiler.

Ble drept

Til tross for forholdsregler har ulykker forårsaket av MR-maskiner skjedd tidligere.

Så sent som i oktober fikk en sykepleier ved et sykehus i San Francisco knusningsskader etter at hun ble klemt mellom en MR-maskin og en sykehusseng som ble trukket voldsomt inn i maskinen.

I januar ble en advokat drept på et sykehus i Brasil etter at et håndvåpen han bar i bukselinningen ble revet ut av buksene og skutt inn i magen.