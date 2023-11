«Flaring» er brenningen av avfallsgass under oljeboring. I årets vertsland for FNs klimatoppmøte COP28 ble rutinemessig flaring forbudt for 20 år siden.

Nå avslører BBC, ved hjelp av satellittbilder, at De forente arabiske emiratene er blant gulflandene som likevel fortsetter med praksisen. Det til tross for potensielle helsekonsekvenser for innbyggerne i hele regionen.

Analysen antyder nemlig at forurensningen sprer seg hundrevis av mil, og forverrer luftkvaliteten for millionvis flere enn antatt.

Også oljebrønner fra Irak, Iran og Kuwait ble satt under lupen og er inkludert i analysen gjort på vegne av BBC Arabic. Ingen av landene berørt ønsker å uttale seg, mens selskapene som driver brønnene, sier de jobber med å redusere praksisen.

Se video: Reddet etter 17 dager: Måtte grave med hendene

– Null ansvar

Mandag avslørte BBC også lekkede dokumenter som viste at Emiratene planla å bruke sin posisjon som vertsnasjon for FNs klimaforhandlinger til å inngå olje- og gassavtaler.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Artikkelen fortsetter under annonsen

Menneskerettighets- og miljøobservatør for FN, David R. Boyd er bekymret for hvordan statene og selskapene ansvarlig for den giftige forurensingen krenker menneskerettighetene til millioner av mennesker.

– Tross enorm menneskelig lidelse fortsetter de store oljeselskapene og petroleumstatene som vanlig med total straffefrihet og null ansvar, sier han.

Helseskadelig

Forurensninger fra «flaring» inkluderer stoffene PM2.5, ozon, NO 2 og benzopyrene, som ved høye nivåer eller vedvarende eksponering er knyttet til hjerneslag, kreft, astma og hjertesykdom, ifølge internasjonale eksperter, inkludert Verdens helseorganisasjon (WHO).

Artikkelen fortsetter under annonsen

Artikkelen fortsetter under annonsen

Det er utfordrende å pålitelig måle luftforurensningen fra brenningen av gasser fra oljebrønner. Klimaforskerne som har jobbet med analysen, har likevel klart å regne ut dette ved å kombinere utslipp fra gassbrenning og volumet av gass brent. Deretter har forskerne brukt simulasjoner av værforholdene i regionen for å beregne hvilke områder som ble påvirket.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Resultatet var en modell som, for eksempel, viste at tre offshore-felt hundrevis av kilometer utenfor den emiratiske kysten påvirket luftforholdene i Abu Dhabi og Dubai.

Se video: Her sitter lasteskipet fast

Ledende dødsårsak

Studier viser at sannsynligheten for at barn utvikler astma og høyfrekvente pipelyder ved utpust, øker hvis de er eksponert for PM2.5 som blir sluppet ut ved «flaring». De forente arabiske emiratene er et av landene med høyest astmabehandlingsrater i verden og respiratoriske sykdommer er en av de ledende dødsårsakene i regionen.

Irak er landet med nest mest «flaring» i verden etter Russland, og brenner av gass som kunne forsynt 20 millioner europeiske hjem årlig. I tillegg ligger den største enkeltkilden til «flaring», oljefeltet Rumaila, i Irak.

Selv om dette bildet er fra 2009, sier Shell at kapasiteten gjør at 37 prosent av gassen brennes av ved Rumaila og to andre oljefelt i Irak. Foto: AP Photo/Nabil al-Jurani

Grensen WHO regner som et trygt nivå av PM2.5 er 5 mikrogram per kubikkmeter. I bebygde områder rundt oljefeltene i Irak nådde toppnivået 100 mikrogram per kubikkmeter.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Analysen viser at de giftige stoffene fra Irak blir båret av vinden til Kuwait, og nivået av det kreftfremkallende stoffet, benzopyren, var ti ganger høyere i nord-Kuwait enn det anbefalte nivået i Europa.

Artikkelen fortsetter under annonsen

– Mulig å stoppe

Tidligere har man antatt at sandstormer har vært den aller største kilden til luftforurensing i Kuwait. Ifølge doktor ved Harvard T.H. Chan School of Public Health, Barrak Alahmad, er dette feil.

– Vi har funnet ut at bare 40 prosent kommer fra ørkenen. 42 prosent kommer fra kilder som kraftverk, inkludert fra oljeindustrien, både i og utenfor Kuwait, sier Alahmad.

Doktoren trekker frem at det er mulig å regulere, redusere og stoppe praksisen som forurenser regionen.

Kostnadene for å bygge infrastrukturen for å fange gassen, istedenfor å brenne den opp, er store. Fanges gassen kan den imidlertid selges og estimater viser at salget kan bli lønnsomt allerede etter omtrent syv år.

Artikkelen fortsetter under annonsen

– Ikke kapasitet

Olje- og gasselskapet BP understreker at de ikke drifter oljefeltet Rumaila, men at de aktivt støtter arbeidet med å redusere «flaring». Lukoil forteller at de arbeider i samsvar med det irakiske lovverket, mens PetroChina sier at de støtter BP i arbeidet med Rumaila og er bekymret over avsløringene.

Shell trekker frem at et selskap de opprettet med Iraks myndigheter, fanger mye av gassen fra de tre store oljefeltene i landet, men at det ikke har kapasitet til å fange alt. Emiratenes statlige oljeselskap, Adnoc, hevder at de jobber mot å avslutte praksisen innen 2030 og at de allerede driver med mindre «flaring» enn gjennomsnittet i industrien.