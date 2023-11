Nå skal det gå til spanske Cadiz for litt finpussing før det setter kursen over til Miami og jomfrucruiset med passasjerer i Karibien 27. januar neste år.

Det har tatt verftet 900 dager å ferdigstille cruiseskipet som en av de første dagene skal krysse Østersjøen som første etappe hjemover. Byggekostnadene skal være på over 14 milliarder kroner.

På vei ut av Østersjøen må 365 meter lange Icon of the Seas «klemme» seg under Storebæltsbroen mellom Fyn og Sjælland, skriver Standby.dk

Icon of the Seas har plass til opptil 7600 passasjerer og en besetning på 2350. Skipet i seg selv er på 250.000 tonn.

