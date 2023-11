Forrige gang vulkanen hadde et større utbrudd, var i 1538. Nå advarer forskere om at et nytt, stort utbrudd kan være på vei.

De første forvarslene kom allerede i april. Da ble det registrert hundrevis av jordskjelv, noe som ofte er en indikasjon på at et utbrudd er i ferd med å bygge seg opp, skriver The Guardian.

– Den farligste vulkanske trusselen akkurat nå

Campi Flegrei er en enorm vulkansk kaldera nordvest for byen Napoli i Italia. (Google map)

Nå er aktiviteten igjen i ferd med å øke i intensitet. Hittil i år er tusenvis av skjelv registrert. Det kan bety at noe stort er på gang. På 1980-tallet var det også stor jordskjelvaktivitet, men ingen utbrudd.

– Glem Italias mest kjente aktive vulkan, Vesuv, som ødela Pompei i år 79 etter Kristus. Den farligste vulkanske trusselen i Italia akkurat nå, er en du sannsynligvis aldri har hørt om, skriver CNN.

Campi Flegrei har til sammen 24 kratermunninger og vulkanske høyder. De fleste av disse er under vann. Noen av dem har pågående utstrømming av gass.

Det er anslått at et utbrudd fra vulkanen kan komme opp i kategori åtte, som er det høyeste nivået i utbruddsindeksen, advarte CBS News allerede i sommer.

Globale klimaendringer og massedød

Campi Flegrei er en enorm vulkansk kaldera nordvest for byen Napoli i Italia. Det meste av kalderaen ligger under havflaten. Navnet stammer opprinnelig fra de mange hydrotermiske fenomenene, blant annet varme kilder, som også var i bruk i Romertiden.

Supervulkanen kjennetegnes av store og katastrofale utbrudd av lava og vulkansk aske som kan føre til globale klimaendringer og massedød.

Når en supervulkan har sitt utbrudd, vil et kjempemessig magmakammer under overflaten delvis tømme seg, og deler av jordskorpen vil synke inn, ifølge Illustrert vitenskap. Store norske leksikon.

Video: Vulkanutbrudd på Island



Mega-utbrudd for 74.000 år siden



Den siste aktive supervulkanen kan ha vært Lake Toba i Sumatra, der det var et enormt utbrudd for cirka 74.000 år siden. Under utbruddet ble det slynget så mye svoveldioksid og vulkansk aske ut i stratosfæren at klimaet ble kaldere gjennom lang tid, og mange arter og økosystem døde ut.

Foruten Lake Toba har man i de siste to millioner år hatt utbrudd av supervulkaner i Yellowstone og østlige California i USA. Det finnes om lag 20 registrerte supervulkaner, ifølge Illustrert Vitenskap.

Campi Flegrei hadde også et større utbrudd for 39.000 år siden, og kan ha ført til utryddelsen av neandertalermennesket, ifølge forskere. Magma fra eksplosjonen er funnet på Grønland, 4500 kilometer unna.

Planlegger masseevakuering



Nå planlegger italienske myndigheter masseevakuering dersom vulkanen får et større utbrudd. Det er også beordret kontroll av bygninger som er utsatt for jordskjelv.

Campi Flegrei ligger vest for Napoli og består av en rekke byer og landsbyer, inkludert Pozzuoli, Agnano og Bacoli, som har en samlet befolkning på mer enn 500.000.

– Evakueringer vil bare vil bli utløst i tilfelle av ekstrem nødvendighet. Det vil bli satt av midler som skal sikre at det raskt blir satt inn ressurser i nødstilfeller, sier minister for sivil beredskap, Nello Musumeci, ifølge The Guardian.

– Det potensielt farligste scenariet



Et bilde viser en detalj av bakken med merker av sulfid nær Pozzuoli i Campi Flegrei (Phlegraean Fields), en vulkansk region nær Napoli, 4. oktober 2023. Økende rystelser, inkludert et skjelv med en styrke på 4,2, som er det største på 40 år, har skapt uro blant en halv million innbyggere som bor i vulkanens nårområder. Foto: Alberto Pizzoli / AFP

Forskningsdirektør ved INGV i Napoli, Dr. Giuseppe De Natale, tolker de mange skjelvene slik:

– Det er to hypoteser om hva som kan være årsaken til den nåværende økningen i seismisk aktivitet ved Campi Flegrei. Den første, og potensielt farligste, er muligheten for at det kan være et inntrenging av magma som kommer fra magmakammeret som ligger omtrent åtte kilometer dypt, sier De Natale til CNN.

Det andre scenariet, som ifølge forskeren er mer sannsynlig, er at det pågår en stor avgassing av gasser skapt av magmaen som kommer fra det dype magmakammeret, som igjen får jordskorpen til å bevege på seg.

– De grunne bergartene tåler ikke holde høyt trykk, så hvis trykket øker for mye, kan det skje fullstendig oppsprekking av bergartene, som vanligvis er årsaken til vulkanutbrudd, forklarer forskningsdirektøren.

Titusenvis av mennesker kan omkomme

Han regner det som mest sannsynlig at et nytt utbrudd vil bli på linje med utbruddet i 1538.

– Det var et veldig lite utbrudd, og hvis det skulle skje i dag, i et tett urbanisert område, vil det uansett være veldig ødeleggende.

Dersom det skulle komme et tilsvarende enormt utbrudd, som da supervulkanen Lake Toba hadde gigantutbruddet for 74.000 år siden, kan titusenvis av mennesker omkomme, ifølge SNL. Over hele verden vil det bli matmangel og økonomisk krise, klimaet kan bli vedvarende kaldere og atmosfæren forgiftet.