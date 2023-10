Oleh Tsarjov skutt – utpekt av Putin til å erstatte Zelenskyj

Ukrainske spesialsoldater skal stå bak operasjonen, som nesten kostet Oleh Tsarjov (53) livet.

Attentatet skal ha funnet sted på den russiskokkuperte Krimhalvøya . Hans nærmeste familie har også bekreftet angrepet via russiske Telegram.

Ifølge Vladimir Rohov, den russisk-oppnevnte tjenestemannen i Sør-Ukraina, skal Tsarjov ha blitt skutt to ganger. Attentatet fant sted ved et spahotell i Jalta, sør på Krim, hvor 53-åringen bor og eier flere hotell. Han skal ha blitt skutt av ukjente overfallsmenn, skriver The New York Times.

«Oleh kjemper for livet»

Tsarjov skal ha mistet mye blod etter angrepet. Tilstanden blir oppgitt å være «kritisk».

«Oleh kjemper for livet etter drapsforsøket i kveld. Oleh mistet mye blod», skriver Vladimir Rohov, ifølge Moscow Times.

Ifølge avisen skal en anonym kilde i Ukrainas sikkerhetsbyrå ha bekreftet at de sto bak den hemmelige spesialoperasjonen.

Oleh Tsarjov var tiltenkt en sentral rolle dersom Russlands invasjon hadde gått etter Putins opprinnelige krigsplan. Målet var at når Volodymyr Zelenskyj og hans regjering var satt ut av spill, sto en pro-russisk marionette-regjering klar til å overta, med Tsarjov som regjeringssjef, skriver The Guardian.

Fant paradeuniformer i russiske kjøretøy

Ukrainske styrker fant dessuten paradeuniformer i kjøretøy tilhørende døde russiske soldater da russiske styrker ble slått på retrett. Uniformene var tiltenkt brukt for å markere maktovertagelsen i Kyiv, skriver Business Insider.

Slik gikk det ikke. Nå ligger Putins tiltenkte stråmann alvorlig skadd på et russisk sykehus. Det har så langt ikke kommet oppdaterte opplysninger om helsetilstanden.

Forut for invasjonen uttalte en vestlig etterretningstjenestemann til Financial Times at Moskva allerede da hadde pekt på Oleh Tsarjov og andre pro-russiske ukrainere til å overta ledelsen av Ukraina etter Kyivs fall.

Kan ha fått hjelp av CIA

Tsarjov har lenge vært etterlyst av ukrainske myndigheter, anklaget for forræderi. Han er dessuten underlagt sanksjoner av Ukraina, USA og en rekke andre vestlige land.

53-åringen er den siste av en rekke russiske nasjonalister og pro-russiske ukrainere som enten er alvorlig såret eller drept i attentatforsøk.

Ifølge Washington Post skal CIA ha samarbeidet med ukrainsk etterretningstjeneste. CIA skal blant annet ha hjulpet med å finansiere nye avdelinger i Ukrainas sikkerhetstjeneste SBU og GUR, men dette er ikke bekreftet eller kommentert fra offisielt hold.