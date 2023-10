De siste ukene har det pågått harde kamper mellom russiske og ukrainske styrker rundt den lille byen Avdijivka i Donetsk i det østlige Ukraina. Den russiske offensiven er trolig den største på lenge, meldte britisk etterretning om for et par uker siden . Nå skriver den amerikanske tenketanken Institute for the Study of War (ISW) at kampene har kostet Russland mye.

Når det gjelder militære kjøretøy regner ISW med at Russland mistet 109 stridsvogner og andre pansrede kjøretøy i kamper rundt Avdijivka mellom 10. og 20. oktober.

– Vil trolig svekke Russlands offensive evne

Det ukrainske militæret er langt rausere med sine tall. Det ukrainske obersten Oleksandr Shtupun hevdet tidligere denne uken at over 400 russiske pansrede kjøretøy, inkludert stridsvogner, har gått tapt nær Avdijivka og Marikna. Samme mann hevder 5000 russiske soldater er drept i slagene.

ISW skriver at man ut ifra satellittbilder med sikkerhet kan si at minst 109 pansrede kjøretøy ble ødelagt i løpet av de ti dagene. Uansett hvilke tall som er korrekte, mener tenketanken at det laveste bekreftede antallet tap kan få store konsekvenser for Vladimir Putins krigsmaskin.

– Store russisk tap rundt Avdijivka vil trolig svekke Russlands offensive evne på lang sikt, skriver ISW.

Stadig flere russiske soldater bekreftes drept

Tidligere denne uken meldte det uavhengige russiske mediet Mediazona og britiske BBC om at minst 34.957 soldater på russisk side er drept i Ukraina.

Det reelle tallet er sannsynligvis langt høyere, men det finnes ingen troverdig offisiell statistikk på tapstallene, skriver NTB.

De nesten 35.000 navnene på Mediazonas liste er de dødsfallene som har blitt bekreftet ved hjelp av åpne kilder. Det kan dreie seg om pårørendes innlegg i sosiale medier, lokale medierapporter, forsikringsutbetalinger eller faktiske gravsteder i Russland.