Undersøkelsen viser også at 43 prosent frykter skjeggkre og at 35 prosent er engstelige for å ta med kakerlakker hjem., skriver If i en pressemelding.

– Første bud er: Ikke legg kofferten på senga der du er på ferie. Veggedyr elsker å krype inn i smale sprekker og gjemme seg. De fleste steder befinner de seg i senga og rundt. De kan lett komme seg over i kofferten, sier kommunikasjonssjef Sigmund Clementz i If.

– Får du med veggedyr, skjeggkre eller kakerlakker hjem, risikerer å ikke oppdage dem før det har gått flere måneder og de har hatt tid til å formere seg, sier han.

If anbefaler også at man sjekker undersiden av madrassen og senga dit du kommer, for å se etter dyr. Man bør også undersøke sofa og lenestoler.

De råder også folk til å ikke legger klær i skuffer eller skap hvis møblene ser gamle og slitte ut. Hvis man skulle oppdage veggedyr eller spor etter andre skadedyr, er det viktig at man ikke flytter inn på rommet, men ber om nytt overnattingssted.