Sparket russisk ekspert spår Russlands nederlag og «kollaps»

I et videoopptak sier Jevgenij Satanovskij, president for Midtøsten -instituttet i Moskva, at «muligheten for kollaps vil være et sted på 2030-tallet, fordi Putin ikke er permanent: han blir eldre».

– Som alltid etterfølges sterke ledere av svake, og Putin er veldig sterk når det gjelder å holde på makten, selv om det jeg mener om hvordan han styrer landet, er et annet tema. Han vil sette en liten, svak dritt i hans sted. Dmitrij Medvedev var et eksempel, sier Satanovskij.

Politisk nederlag

I sin tid som Russlands president har Vladimir Putin gitt inntrykk av å være en sterk leder omgitt av en krets av lojale embetsmenn og oligarker som risikerer å bli fjernet hvis de ytrer seg mot ham, skriver Newsweek.

Men den tidligere KGB-agentens grep om makten har ført til spørsmål om hvem som kan erstatte ham og fortsette å kontrollere en så ekspansiv og til tider splittet nasjon, hvis relative stabilitet etter Sovjetunionen s fall har vært preget av Putins grep om Kreml.

Et nederlag for Vladimir Putin var tydelig tidligere i år, da han ble utsatt for et væpnet opprør fra den nå avdøde lederen for Wagner-gruppen , Jevgenij Prigozjin, skriver Newsweek.

Prigozjin var en gang vært et betrodd medlem av den russiske presidentens indre sirkel, før han ble svært kritisk til det han mente var militære feilgrep i Ukraina.

Som flere eksperter påpekte den gangen, bidro Prigozjins mytteri, som var halvveis til Moskva før det ble avsluttet, til å svekke oppfatningen av Putins uovervinnelighet i russernes og mange andre lands øyne.

Fikk sparken

Spørsmål har også blitt stilt om Putins helse etter invasjonen i Ukraina, blant annet har det blitt spekulert i om han lider av en sykdom på grunn av oppsvulmet ansikt og skjelvinger i hender og armer, samt streng sosial distansering under og etter corona-pandemien.

Satanovskijs spådom kommer i kjølvannet av at han fikk sparken som fast ekspert på den statlige kanalen Russia-1, der han vanligvis opptrådte som sammen med den kjente Kreml-propagandisten Vladimir Solovyov.

Satanovskij beskyldte talskvinnen for det russiske utenriksdepartementet, Maria Zakharova, for å være en «tungtdrikkende» antisemitt og sa i et intervju at Russlands viseutenriksminister Mikhail Bogdanov var en «håpløs fyllik».