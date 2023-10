Kina har mer enn 500 operative atomstridshoder i sitt arsenal og vil trolig ha over tusen stridshoder innen 2030. Det skriver det amerikanske forsvarsdepartementet, også kjent som Pentagon, i sin årlige rapport om det kinesiske militæret.

– Vi ser at Kina raskt fortsetter å modernisere og utvide sine atomstyrker. Det de gjør nå overgår det de gjorde for et tiårsiden når det gjelder skala og kompleksitet, sier en talsperson for de amerikanske myndighetene, ifølge Reuters.

Til tross for det økende antallet av Kinas atomvåpen , er de fortsatt mye lavere enn hva Russland og USA har. De to landene har henholdsvis rundt 3700 og 4500 atomstridshoder hver, skriver nyhetsbyrået.

Kina reagerer

Kina hevder Pentagon-rapporten er fylt med fordommer og forvrengt fakta. Landet sier atomprogrammet kun er ment til selvforsvar og at andre land ikke har noe å frykte fra Kinas side.

– Vi har alltid holdt våre atomstyrker på det laveste nivået som kreves i henhold til vår nasjonal sikkerhet, og vi har ingen planer om å delta i et atomvåpenkappløp med noe land, sier talsperson for det kinesiske utenriksdepartementet Mao Ning, ifølge Reuters.

– Ingen land vil bli truet av Kinas atomvåpen så lenge de ikke bruker eller truer med å bruke atomvåpen mot Kina,

USA: Kina blir større på havet

I Pentagon-rapporten påstås det også frem at Kina ruster opp sine marinestyrker. Ifølge rapporten har Kina nå 370 overflateskip og ubåter i sin flåte. For bare et år siden var tallet 340.

Kina har en av de største marinen i verden. Å utvide den kinesiske flåten er sentral i den kinesiske presidenten Xi Jinping forsøk på å gjøre Kina til den fremste militærmakten i regionen, skriver nyhetsbyrået.

I rapporten uttrykkes det bekymring for et økt kinesisk press mot Taiwan. Taiwan er et selvstyrt territorium myndighetene i Beijing regner som en del av Kina. Sistnevnte har gjort det klart at de ønsker å ta kontroll over øynasjonen Taiwan.

Den kinesiske marinen blir større. Her er hangarskipet Liaoning og flere andre kinesiske krigsskip på øvelse i Sør-Kina-havet i 2017. Foto: STR / AFP / NTB

Kommisjon: Må være klar for krig med Russland og Kina samtidig

USA må forberede seg på å kunne krige mot Russland og Kina samtidig. Det konkluderer en kommisjon (Strategic Posture Commission) dannet av Kongressen med i annen rapport.

De peker blant annet på at USA må utvide sine konvensjonelle styrker, knytte tettere bånd med allierte, og forbedre programmet knyttet til moderniseringen av det amerikanske atomarsenalet.

I kommisjonens rapport anslås det at Kina vil ha 1500 atomvåpen i 2035.