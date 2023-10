– De russiske tapene er virkelig imponerende i disse dager, og det er nettopp slike tap for okkupanten som Ukraina trenger.

Det sier Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj i en video på sin egen Facebook-side.

Russisk offensiv har kostet Putins tropper dyrt



I følge Ukrainska Pravda skal russerne har lidd spesielt store tap ved fronten de siste dagene. Russerne har presset usedvanlig hardt på mot Avdiivka på Kupiansk-fronten i Kharkiv oblast.

Massive russiske styrker står oppmarsjert, men til tross for overlegenhet i antall styrker og våpen, har de ukrainske forsvarerne hittil stått imot og påført angriperne betydelige tap.

Fredag feiret Ukrainas forsvarsdepartement at mer enn 5.000 russiske tanks skal ha blitt enten ødelagt eller erobret av ukrainske styrker.

– Ukrainsk makt er sterkere enn okkupantenes stål

– Ukrainsk makt er sterkere enn okkupantenes stål, skriver Ukrainas forsvarsdepartement i et innlegg på sosiale medier. Bare i løpet av de siste 24 timer skal ukrainske styrker ha nedkjempet til sammen 55 russiske tanks.

Det finnes ingen uavhengige kilder som kan verifisere tallene, men ifølge Oryx, en blogg som registrerer militære tap som kan dokumenteres ut fra bilder og film, har Russland mistet tusenvis av pansrede kjøretøy, og stridsvogner spesielt.

ISW har omtalt den russiske offensiven i Avdiivka som lite vellykket til tross for at titusenvis av russiske soldater deltar, og regner det som lite sannsynlig at Russland på kort sikt skal klare å drive ukrainske styrker ut av området.

Enorme mengder våpen og utstyr er ødelagt



Ifølge Kyiv Independent skal de samlede russiske tapene være i størrelsesorden 292.060 soldater, 9.557 pansrede kampvogner, 7.012 artillerienheter, 822 rakettsystemer med flere utskytninger, 548 luftvernsystemer, 320 fly, 5.326 droner, 20 skip og båter, og en ubåt.

Oryx har hittil visuelt bekreftet at Russland har mistet 2.404 stridsvogner, med andre ord halvparten av ukrainernes egne tall, siden starten av invasjonen. Oryx har også visuelt bekreftet at Ukraina har mistet 668 stridsvogner i krigen.

– Russerne setter null verdi på sine tropper



– Det er helt utrolig og nesten utenkelig hvordan russerne setter null verdi på troppene sine. De angriper totalt uorganisert og meningsløst i et forsøk på å omringe festningsbyen i utkanten av Donetsk, skriver Radu Hossu, en politisk strateg som rapporterer fortløpende om krigen.

Han skriver at hundrevis av russiske infanterister nærmest skal ha blitt «pulverisert» av ukrainsk artilleri i Avdiivka forrige uke, ifølge Newsweek.