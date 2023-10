Politiet i Warszawa-bydelen Śródmieście har siktet og pågrepet 22-åringen etter at han hadde flere tyveri-raid på et kjøpesenter i området.

Politiet melder selv i en pressemelding at mannen ved en anledning skal ha stilt seg i butikkvinduet til en av butikkene da kjøpesenteret nærmet seg stengetid. Som en mannekeng-dukke med en pose i hånden sto han fryst helt stille frem til han trodde alle andre hadde forlatt kjøpesenteret.

Da skal han ifølge politiet ha «gått på jakt» etter tyverigods i kjøpesenteret, før han stjal diverse sølvtøy fra en gullsmed-utstilling.

Dette skal ha fungert så bra at han en annen dag skal ha klart å holde seg skjult i kjøpesenteret til etter stengetid for så å ha et privat etegilde i en av restaurantene på kjøpesenteret. Etter måltidet snek han seg under gitteret på en av klesbutikkene for så å bytte klærne sine med klær fra butikken. Ifølge politiet dro han så tilbake til restauranten for å spise videre.

Mannen ble oppdaget på flere overvåkningskameraer mens han raidet kjøpesenteret. Her sniker han seg inn under gitteret til en designerklesbutikk, der han byttet klærne sine med de i butikken. Foto: Politiet

Men lykken ble uansett kortvarig for ham da vaktene på kjøpesenteret fanget ham på kamera og ringte politiet. 22-åringen ble pågrepet og er foreløpig fengslet i tre måneder i påvente av rettssak. Strafferammen for innbruddene og tyveriene er inntil 10 år.

Mannen skal også ha utført lignende tyverier ved andre kjøpesentre og stjal med seg blant annet kontanter fra flere kassaapparat og forsøk på å stjele flere andre gjenstander.