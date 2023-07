Mandag morgen denne uken kunngjorde Bjørnar Moxnes at han går av som leder i Rødt. Dette kommer etter at han ble tatt for å ha stjålet et par solbriller på Oslo lufthavn.

I den anledning har Politico samlet de pinligste tabbene begått av europeiske politikere, og som har ført til en brå slutt på deres politiske karrierer. Her kan du lese om noen av dem.

Traktor-porno

I 2022 valgte Neil Parish, et parlamentsmedlem for det konservative partiet i Storbritannia, å trekke seg etter å ha blitt fersket i å se på pornografi ved to anledninger i det britiske Underhuset.

Parish, som har sittet i Underhuset siden 2010, beskrev i etterkant hendelsen som et «øyeblikk av galskap» da han tilfeldigvis kom over en pornoside mens han googlet traktorer.

– Jeg gikk inn på en annen nettside som hadde et veldig likt navn, og jeg så på den en stund, noe jeg ikke burde ha gjort, sa Parish i et intervju med BBC etter hendelsen.

Han innrømmet imidlertid at den andre gangen han så på pornografi i Underhuset var bevisst, og at han valgte å gjøre det mens han satt og ventet på å stemme.

Som følge av avsløringene og de påfølgende innrømmelsene, valgte Parish å trekke seg som parlamentsmedlem.

Ibiza-gate

I 2017 dro den daværende østerrikske visekansleren, Heinz-Christian Strache, på ferie til Ibiza.

Der møtte han en ung kvinne som hevdet hun var niesen til en russisk oligark og som ønsket å investere i Østerrike. Kvinnen tilbød seg å kjøpe 50 prosent av aksjene i den østerrikske avisen Kronen-Zeitung og endre avisens nyhetslinje for å fremme agendaen til Straches høyrepopulistiske Frihetsparti (FPÖ).

Til gjengjeld sa Strache at han kunne gi henne offentlige kontrakter i Østerrike.

Hendelsen – som ble avslørt i 2019 og fikk navnet «Ibiza-gate» – førte umiddelbart til politisk skandale og regjeringskrise i Østerrike. Strache valgte å gå ut av regjeringen og han trakk seg som partileder dagen etter.

Tidligere visekansler i Østerrike, Heinz-Christian Strache, kunngjør sin avgang i mai 2019, etter avsløringen om «Ibiza-gate» Foto: HELMUT FOHRINGER / APA / AFP

Konservativ politiker på fest med 25 nakne menn

Den ungarske EU-parlamentarikeren József Szájer valgte å trekke seg etter at han ble tatt på fersken da han deltok på en litt utradisjonell fest i Brussel i november 2020.

Szájer var et høytstående medlem av Fidesz, partiet til den ungarske statsministeren Viktor Orbán, og som er kjent for sine konservative synspunkter og anti-LGBTQ-holdninger. Szájer er en av grunnleggerne av Fidesz og hadde vært EU-parlamentariker i 16 år før denne skandalen fant sted.

Ifølge belgiske medier fant politiet 25 nakne menn på fest i en privat bolig, noe som var i strid med de lokale coronareglene på den tiden. En forbipasserende rapportere deretter at han så en mann flykte via et vindu og ned langs en takrenne.

Politiet pågrep mannen – som viste seg å være den konservative politikeren Szájer. Politiet fant også ecstasypiller i ryggsekken hans, men Szájer nektet for at de var ment for han selv.

Viktor Orbán kalte senere episoden for «uakseptabel og uforsvarlig», og Szájer forlot partiet og sin stilling i Brussel.

I dagene som fulgte ble det satt opp en minneplakett på takrenna som Szájer hadde brukt får å flykte fra festen, og en gateartist har malt et veggmaleri i Roma som fremstiller Szájer som et ikon for homofile.

En statsminister, etterretningstjenesten, hans kone og hans elsker

Petr Nečas, som var statsminister i Tjekkia fra 2010 til 2013, måtte gå av etter at stabssjefen hans Jana Nagyová ble anklaget for korrupsjon og maktmisbruk.

Nagyová ble blant annet anklaget for å ha bestukket tidligere parlamentsmedlemmer, men også for å bruke etterretningstjenesten for privat bruk.

Det viste seg at Nagyová, som på den tiden hadde et forhold til statsminister Nečas, skal ha brukt etterretningstjenesten til å spionere på statsministerens kone.

Tidligere statsminister i Tjekkia, Petr Necas og hans nåværendre kone Jana Nagyova på vei til retten i Praha i 2014. Foto: AP Photo/CTK, Michal Krumphanzl

Fem dager etter avsløringene valgte Nečas å trekke seg som statsminister. Kort tid etter ble han skilt og tre måneder senere giftet han seg med Jana Nagyová.

I februar tidligere i år ble Nečas dømt til ett års betinget fengsel for sin rolle i denne affæren.

Enda flere tyverier

Fem år før Moxnes' «brillegate»-skandale, måtte også regional-lederen i Madrid, Christina Cifuentes, fratre sin stilling etter at en video som viser at hun stjeler en anti-aldringskrem begynte å sirkulere i sosiale medier.

Lignende sitasjon skjedde i 2019 da Darij Krajcic, som var medlem av parlamentet i Slovenia, måtte gå av etter at han innrømmet å ha stjålet et smørbrød fra en butikk i Ljubljana, hovedstaten i Slovenia.

Krajcic skal ha fortalt kollegene sine at han ble irritert da de ansatte i butikken ignorerte ham, og han bestemte seg derfor for å gjennomføre et «sosialt eksperiment» for å teste butikkens sikkerhet. Politikeren tok derfor med seg et smørbrød fra butikken uten å betale.

Tyveriet ble ikke lagt merke til, men presset fra kollegene førte til at Krajcic måtte gå av som parlamentsmedlem og betale for smørbrødet han hadde stjålet.