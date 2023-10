Ifølge en fremstående russisk militærblogger foregår det ukrainske troppeforflytninger som kan få stor betydning for ukrainernes videre fremrykking i øst.

«Ukrainske styrker har fått et gjennombrudd over elven Dnipro, skriver bloggeren «Rybar», ifølge Sky News , The Telegraph og Kyiv Post.

Ifølge nye rapporter fra fronten skal det denne gang ikke bare være snakk om et enkelt raid, men en større fremrykking med tungt materiell.

Tropper, stridsvogner og artilleri



Bloggeren stiller nå spørsmålet om ukrainske tropper allerede er fremme på den andre siden av Dnipro-elven med større styrker. I så fall vil det kunne gjøre den ukrainske hæren i stand til å etablere et militært brohode på motsatt side av Dnipro.

En slik manøver kan sette styrkene i stand til å få, ikke bare tropper, men også stridsvogner og artilleri over elven. Da vil russerne stå overfor en betydelig utfordring.

Erobret flere landsbyer



Ifølge bloggeren «Rybar» skal ukrainske hærformasjoner ledsaget av marinestyrker operere i nærheten av den ødelagte Antonivsky-broen og ha erobret landsbyen Poyma og ytterligere to landsbyer tre til fire kilometer inn i landet

«Etter å ha mottatt forsterkninger rykket de ukrainske væpnede styrkene videre og var i stand til å nå den nordlige utkanten av landsbyene Peschanivka og Poima. Kampene i området fortsetter», skriver «Rybar».

Skal ha møtt lite motstand



Russiske Telegram-kanaler melder onsdag at fire amfibiske kamplag fra Ukrainas 35. og 36. marinebrigader skal ha krysset Ukrainas største elv, Dnipro, nær byen Pridnistrovske i de tidlige morgentimene.

Her skal ukrainerne ha møtt liten eller ingen motstand, og deretter begynte å grave seg inn og etablere forsvarstillinger.

Intens artilleriild forut for elvekryssingen



Ifølge den russiske militærbloggeren Vladimir Kulikovsky skal marinesoldatenes elvekryssing ha blitt innledet av tre dager med intens artilleriild rettet mot russiske stillinger på elvens venstre bredd.

Russiske droner skal ha ødelagt båtene marinesoldatene brukte for å krysse Dnipro, og russiske bakketropper gikk deretter til motangrep for å forhindre at ukrainerne klarte å forskanse seg, skriver bloggeren.

Meldingene er ikke verifisert fra uavhengige kilder.