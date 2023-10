Ukraina merker endringer i gavmildheten: – En fullskala krig pågår fortsatt

Ukrainas finansminister Serhij Martsjenko hevder landet nå må jobbe dobbelt så hardt for å overbevise partnere om økonomisk støtte. Det kom frem på sidelinjen under møter knyttet til Det Internasjonale Pengefondet (IMF) og Verdensbanken i Marrakech i Marokko helgen.

Han minner om at Russlands invasjon av Ukraina fortsatt pågår.

– Jeg ser mye tretthet, jeg ser mye svakhet blant partnerne våre, de vil gjerne glemme krigen, men en fullskala krig pågår fortsatt, sier finansministeren ifølge Reuters.

Stort gap

Finansminister Martsjenko mener det han omtaler som et geopolitisk skifte og interne politiske situasjoner i flere land legger en demper på makthaveres ønske om å hjelpe Ukraina.

Ukraina må sikre vestlig økonomisk støtte for å dekke et budsjettgap på 43 milliarder dollar i 2024, skriver Reuters. Summen tilsvarer 469 milliarder norske kroner.

– Vi har allerede noen forpliktelser, og vi forventer forpliktelser fra Japan og Storbritannia, og selvfølgelig stoler vi på våre nøkkelpartnere og allierte USA og EU, sier Martsjenko.

Ukrainas finansminister Serhij Martsjenko. Foto: Susana Vera / Reuters / NTB

Midtøsten-situasjonen

Forrige uke ga flere ukrainere uttrykk for at de er bekymret for at konflikten mellom Israel og Hamas i Midtøsten kan dra fokuset vekk fra Vladimir Putins krig i Ukraina.

Overfor The New York Times sier den tidligere ukrainske utenriksministeren Pavlo Klimkin at det kun finnes 24 timer i et døgn, også for amerikanske politikere, og at en konflikt mellom Israel og Hamas fører til «mindre tid til Ukraina».

Den ukrainske etterretningssjefen Kyrylo Budanov mener situasjonen i Midtøsten kan føre til nedprioriteringer i fremtiden.

– Hvis situasjonen varer er det helt klart at det vil oppstå visse problemer med det faktum at det vil ikke bare vil være nødvendig å levere våpene og ammunisjon til Ukraina, sier han.

Biden: USA kan støtte både Ukraina og Israel samtidig

USA er i stand til å støtte både Ukraina og Israel militært, sier USAs president Joe Biden i et intervju med CBS, ifølge NTB

– Vi er USA, for Guds skyld, det mektigste landet i verden, ikke i verden, men i verdenshistorien, sa Biden på spørsmål om krigene i Israel og Ukraina er mer enn USA kan greie.

– Vi kan ta oss av begge og fortsatt opprettholde vårt totale forsvar. Vi har kapasiteten til det, og det er vår plikt, sier han i intervjuet som ble tatt opp fredag og sendt søndag.