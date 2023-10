104-årig fallskjermhopper satte verdensrekord – nå er hun død

Den over 100 år gamle våghalsen Dorothy Hoffner levde et «spennende og godt liv», sier en talsperson for «Skydive Chicago & U.S. Parachute Association», som delte nyheten om hennes død i en uttalelse.

Dødsårsaken er ikke offentliggjort.

Se video: 104-åring kan sette ny verdensrekord:

Ingen nybegynner

Hoffner ble den eldste personen som hoppet ut fra et fly med fallskjerm 1. oktober, da hun trygt landet et tandemhopp fra over 4000 meters høyde utenfor Chicago, skriver New York Post.

«Alder er bare et tall», sa Hoffner til publikum etter rekordhoppet på sju minutter.

Hun slo den tidligere rekorden som ble satt i 2022 av den 103 år gamle svenske kvinnen Linnéa Ingegärd. Skydive Chicago samarbeider med Guinness for å gjøre rekorden offisiell.

Hoffner var ingen nybegynner, for hun gjorde sitt første fallskjermhopp for noen år siden, da hun var 100 år gammel.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Artikkelen fortsetter under annonsen

«Fallskjermhopping er en aktivitet som mange av oss aldri får gjort», sier en talsperson for Skydive Chicago. «Men Dorothy minner oss på at det aldri er for sent å få sitt livs opplevelse».

Hun var «rolig og selvsikker» da døren til flyet åpnet seg, mer enn 3,5 kilometer over det landlige landskapet, ifølge vitner.

«Fantastisk»

Bilder viser Hoffner smilende mens hun og den sertifiserte instruktøren lander på en gresslette.

«Det hele var herlig, fantastisk, det kunne ikke vært bedre», sier Hoffner, som ville ha fylt 105 år i desember.

Hoffner fortalte journalistene etter det siste hoppet at hun tenkte på å spørre sin 109 år gamle nabo om å bli med på neste nedtur.

Hoffner fortalte at hun ville ta en tur i luftballong neste gang.